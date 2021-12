In arrivo un nuovo "Hera Point" dove poter smaltire i piccoli elettrodomestici

A partire da gennaio è in arrivo a Morciano un nuovo Raee point. Sarà attivato un nuovo servizio stradale per la raccolta dei piccoli Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Nel nuovo contenitore, posizionato in via Abbazia (nel parcheggio di fronte al cimitero), sarà possibile conferire piccoli elettrodomestici e lampade a basso consumo utilizzando la tessera sanitaria, inoltre si possono portare liberamente anche pile e batterie.

Fra i servizi attivi a Morciano c’è anche quello di raccolta ingombranti con cassone dedicato, attivo ogni sabato dalle 7,30 alle 12,30 presso il parcheggio di via della Repubblica.

Sono poi in distribuzione, da parte di incaricati Hera, i calendari 2022 per il porta a porta presso 3 mila famiglie di Morciano di Romagna, dove dal 1° gennaio 2020 è attiva la tariffa puntuale, che premia chi produce meno rifiuto indifferenziato. Il calendario è utilizzabile sia come guida sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogati il calendario giornaliero di raccolta (distinto fra Zona 1 e Zona 2), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti e le linee guida del porta a porta integrale, attivo dal 1 ottobre 2020, che prevede la raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro.