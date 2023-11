Nuovo look allo stadio Italo Nicoletti, entrano nel vivo i lavori per erba sintetica e pista di atletica

“Il tappetino è già arrivato, l’erba sintetica arriverà martedì e il campo dello Stadio Italo Nicoletti sarà pronto entro il mese di dicembre, esattamente come era stato annunciato, pienamente disponibile alle società sportive”. L’assessore allo Sport Simone Imola questa mattina ha effettuato un sopralluogo al centro sportivo di Riccione.

Il nuovo manto erboso, per il quale l’amministrazione Angelini ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro a cui l’ente ha aggiunto 900 mila euro di risorse proprie, impiegate anche per rinnovare la pista di atletica, doveva essere pronto per l’inizio dei campionati ma si sono accumulati ritardi durante il periodo del commissariamento.

“Appena insediati - riferisce Imola - abbiamo contattato la Lega nazionale dilettanti per avere subito l'omologazione del sottofondo ed effettuato pressioni sulla ditta incaricata di produrre il tappetino e l'erba sintetica”.

Nella giornata di oggi è stato infatti effettuato il sopralluogo con l'omologatore ed è arrivato subito il tappetino. La prossima settimana arriverà l'erba sintetica e inizieranno i lavori di montaggio per completare l’intervento entro la scadenza riprogrammata dopo i ritardi estivi. Dispiace per chi ama le polemiche: noi amiamo i fatti”.