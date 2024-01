Avanti con il nuovo Piano dell'arenile, pubblicato il documento. Si possono formulare le osservazioni

È in pubblicazione il nuovo Piano dell’Arenile del Comune di Rimini, disponibile al seguente link: https://bit.ly/48mI8qe . Pubblicato sul BUR n. 2 del 3 gennaio 2024 e per tutto il periodo di deposito, fino al 4 marzo 2024, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della proposta di piano assunta.

Le osservazioni, presentate utilizzando il modello disponibile nella sezione dedicata al Nuovo Piano dell’Arenile del sito del Comune di Rimini, potranno essere inviate: tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune; tramite raccomandata A.R. ed indirizzata a Comune di Rimini, Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini; tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dipartimento3@pec.comune.rimini.it,

Le osservazioni inerenti al documento di VAS/ValSAT dovranno essere inviate anche all’Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale (Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna).

Il nuovo piano spiaggia

Più spiagge libere, recupero della colonia ex Enel, accessi diretti al mare dalle piazze riqualificate, incentivi per realizzare macro aggregazioni degli stabilimenti balneari, con piscine, nuovi bar-ristoro spostati verso il Parco del mare e più servizi. E’ articolato, ambizioso e proiettato al futuro il nuovo Piano dell’arenile timbrato durante le scorse ore dalla giunta Sadegholvaad. Ora parte formalmente il percorso partecipato per l’adozione e la successiva definitiva approvazione. Gli obiettivi: si avviano i 60 giorni di tempo per le osservazioni, adozione del piano per la primavera ed entrata in vigore verso la fine della prossima estate. Il nuovo piano presentato dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessora Roberta Frisoni presenta una sorta di rivoluzione rispetto al passato: si va verso una spiaggia accogliente, sostenibile, accessibile a tutti, sicura, innovativa per servizi e funzioni, una naturale estensione del Parco del mare da poter vivere quattro stagioni all’anno.