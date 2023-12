Più aree libere, piscine, piazze collegate al mare e nuovi locali: Rimini svela la spiaggia del futuro

Più spiagge libere, recupero della colonia ex Enel, accessi diretti al mare dalle piazze riqualificate, incentivi per realizzare macro aggregazioni degli stabilimenti balneari, con piscine, nuovi bar-ristoro spostati verso il Parco del mare e più servizi. E’ articolato, ambizioso e proiettato al futuro il nuovo Piano dell’arenile timbrato durante le scorse ore dalla giunta Sadegholvaad. Ora parte formalmente il percorso partecipato per l’adozione e la successiva definitiva approvazione. Gli obiettivi: si avviano i 60 giorni di tempo per le osservazioni, adozione del piano per la primavera ed entrata in vigore verso la fine della prossima estate. Il nuovo piano presentato dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessora Roberta Frisoni presenta una sorta di rivoluzione rispetto al passato: si va verso una spiaggia accogliente, sostenibile, accessibile a tutti, sicura, innovativa per servizi e funzioni, una naturale estensione del Parco del mare da poter vivere quattro stagioni all’anno.

Le novità

E’ l’integrazione tra spiaggia e waterfront la vera novità contenuta in questa proposta di piano dell’arenile. Per le aree complementari all’arenile si prevede prima di tutto il completamento del Parco del Mare nelle aree già trasformate o in corso di trasformazione attraverso progetti di opera pubblica. L’elemento innovativo è rappresentato da quello che viene definito “parco attrezzato” che include le aree delle piazze, pensate come elemento di ricucitura tra città e arenile e luogo prioritario di ingresso alla spiaggia.

Più spiagge libere

Uno degli obiettivi del piano è quello di incrementare le spiagge in forma libera e stimolare nuove modalità di viverle. Sono quindi individuate sia a nord sia a sud nuove ‘piazze del parco del mare’, spiagge di libera fruizione che possono ospitare diverse funzioni e che si propongono come varchi naturali tra il mare e l’infrastruttura verde urbana. Le spiagge a libera fruizione passeranno dalle attuali 14 a 26, con un aumento del 37% del fronte lineare rispetto alla situazione attuale.

Ex colonia Enel e Triangolone

Tra le “piazze” individuate dal piano c’è l’area dell’ex colonia Enel: l’amministrazione procederà all’acquisizione dell’area, in parte interessata dal progetto di riqualificazione del Parco del mare (tratto 7) per poi procedere alla demolizione del manufatto edilizio esistente per creare uno spazio pubblico capace di integrare la spiaggia con la città costruita. Immaginando nuove attività commerciali e servizi innovativi.

ltro spazio strategico per il completamento del parco urbano è quello del Triangolone. La trasformazione è affidata all’intervento pubblico e sarà orientata alla riprogettazione degli spazi e la realizzazione di attrezzature di servizio per funzioni sportive, ricreative, di spettacolo, culturali di pubblico esercizio).

Nel piano spiaggia sono previsti nuovi accessi pubblici al mare, in continuità con quanto già fatto con la passeggiata a mare in Piazza Kennedy. Le restanti piazze del parco del mare sud (Fellini, Marvelli, Croce) quali cerniere urbane e di accessibilità della nuova passeggiata dovranno essere anche elementi di connessione monte-mare.

La spinta alle aggregazioni

Il nuovo Piano dell’Arenile si propone di confermare le superfici di progetto del piano vigente (44.414 mq), mantenendo l’attuale numero delle concessioni oggi presenti. L’obiettivo del piano è quello di stimolare una riqualificazione completa dell’arenile attraverso la sostituzione edilizia, promuovendo aggregazione e accorpamenti tra stabilimenti e la riduzione delle superfici coperte, con specifiche premialità differenti a seconda del comparto nord e sud, che si distinguono per conformazione e dotazioni di servizi.

Per la zona sud sono previste tre modalità attuative: intervento singolo, microaggregato (due stabilimenti e un pubblico esercizio) o macroaggregato (più stabilimenti su un fronte di 300 metri). Pur salvaguardando l’impresa singola, il piano incentiverà le forme aggregative capaci di garantire maggiori vantaggi paesistici (cioè più corridoi liberi) e migliori servizi all’utente finale (bar e servizi più ampi). Per la zona nord sono previste due modalità attuative (intervento singolo, macroaggregato). Sugli stabilimenti privati tra Viserbella e Torre Pedrera, dove è evidente una maggiore carenza di pubblici esercizi stagionali si prevedono possibilità di dotare gli stabilimenti di piccoli chioschi bar. Per la zona di San Giuliano il piano assorbe il progetto Atuss (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile), che prevede una serie di azioni di sistema integrate per la riqualificazione dell’ultimo tratto di Porto Canale e dell’area a verde pubblico del Lido San Giuliano.

Sarà mantenuta l’organizzazione dell’arenile per fasce (A zone verdi e servizi di sosta cicli, B servizi: bar, aree per lo sport, ecc, C area destinate all’ombreggio, D libero transito), aggiornandone le caratteristiche per meglio integrarla con la rigenerazione del waterfront.

Le piscine

Il piano prevede la possibilità di realizzare bio-piscine/giochi d’acqua sulla spiaggia: in accordo con la Soprintendenza saranno posizionabili strutture stabili ma reversibili, che dunque possano essere removibili allo scadere della concessione. L’inserimento di questo servizio sarà possibile solo nell’ambito di una macroaggregazione, perseguendo così un miglioramento riduzione della superficie coperta, allontanamento dalla battigia e incremento della permeabilità visiva.

Nuovo percorso pedonale sul litorale nord

Il piano prevede la realizzazione di un Nuovo percorso pedonale sul litorale nord, in corrispondenza di quella porzione di lungomare riqualificato che ha conservato la percorribilità carrabile, in corrispondenza dell’abitato di Viserba. Questo percorso assume un ruolo fondamentale sia per offrire una fruibilità maggiore dell’arenile, sia per recuperare una visibilità del mare dalla spiaggia.

Le dichiarazioni

“E’ un piano pragmatico e visionario – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad - frutto del confronto con gli stakeholder durato due anni, che presenta importanti elementi di novità: in primis una pianificazione che si allarga anche la fascia immediatamente più a monte della spiaggia per la definizione di uno scenario più armonico, orientato a incrementare la qualità ambientale, la rinaturalizzazione, innervato di molti elementi innovativi riguardanti le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Il considerare come un tutt'uno arenile e lungomare è la vera e grande rivoluzione di questo lavoro: ciò dovrà permetterci di risolvere armonicamente alcuni grandi buchi neri della Marina come, ad esempio, la colonia ex Enel e il Triangolone. Con questo piano affermiamo il ruolo della spiaggia come uno dei motori dell'economia e dell'occupazione complessiva di Rimini, ieri, oggi e nel futuro”.

“Puntiamo ad una spiaggia sempre più attrattiva e competitiva per rispondere ad una domanda turistica che chiede sempre più standard qualitativi elevati – sottolinea l’assessora alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni – Una spiaggia più accogliente con strutture riqualificate, sostenibili e non da ultimo ancora più inclusiva. Lavoriamo in scia con quanto stiamo portando a termine con il Parco del mare, con la realizzazione di spazi urbani capaci di ospitare funzioni e servizi da vivere tutto l’anno”.

Cronistoria

Il nuovo piano dell’arenile è uno strumento di pianificazione inserito nella cornice dell’Accordo Territoriale del Parco del Mare sottoscritto tra Comune, Provincia e Regione nel 2020 con l’obiettivo generale della riorganizzazione del lungomare a favore della pedonalità e della ciclabilità per permettere la continuità fra la spiaggia e la fascia a monte. Questo nuovo piano arriva a dodici anni dall’ultima revisione dello strumento urbanistico (2011), introdotto per la prima volta nel 2006, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale che attribuisce ai Comuni le funzioni di programmazione e gestione delle spiagge. Prima di allora la spiaggia era disciplinata dal “piano particolareggiato dei servizi dell’arenile”, approvato nel 1980 per rispondere all’esigenza di una regolamentazione urbanistica che disciplinasse le infrastrutture da installare sulla spiaggia e per una migliore funzione dei servizi.

L’iter

Con il passaggio in giunta, parte formalmente il percorso di partecipazione aperto agli stakeholder e ai cittadini, che potranno presentare le loro osservazioni. Per favorire la partecipazione, i contenuti del piano saranno nuovamente sottoposti alla Commissione consiliare e alla cittadinanza attraverso iniziative pubbliche. Dopo la raccolta delle osservazioni e l’elaborazione delle controdeduzioni, è prevista l’adozione del piano in Consiglio Comunale, che sarà poi sottoposto ai pareri della Regione e della Soprintendenza. Raccolti tutti i pareri si tornerà in Consiglio per l’approvazione definitiva.