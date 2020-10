Officine ferroviarie, l'assessore Frisoni: "Una realtà dal grande valore che va valorizzata"

Negli ultimi giorni sono emerse numerose preoccupazioni sul futuro dell’Officina Grandi Riparazioni di Rimini, legate alle scelte del Gruppo FS, una vicenda su cui sono intervenuti i sindacati e anche il consigliere regionale della Lega Montevecchi. Sulla questione l’assessore alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni interviene evidenziando il grande valore dell’impianto per il territorio, ricordando che nei prossimi giorni è in programma un incontro con i sindacati.

“L’Officina Grandi Riparazioni – spiega Roberta Frisoni – non solo deve mantenere la sua vocazione, ma deve evolversi, sviluppare e innovare le lavorazioni, capitalizzando le professionalità esistenti e generando nuova occupazione seguendo quelle che sono le innovazioni in corso nel sistema dei trasporti. Questa è sempre stata e continua ad essere la posizione, più volte già espressa, dell’Amministrazione comunale di Rimini".

Prosegue l'assessore: "Ritengo doveroso ribadirlo, una volta di più, anche alla luce delle ultime preoccupazioni espresse dalle associazioni sindacali proprio in questi giorni. Nel rispetto delle prerogative e scelte aziendali che competono alle ferrovie, l’amministrazione comunale considera quella dell’Officina grandi riparazioni di Rimini un’area strategica non solo da salvaguardare ma da valorizzare in prospettiva, perché in grado di sviluppare servizi, innovazioni e nuova occupazione specializzata. Da parte nostra confermiamo la disponibilità al dialogo sia con la proprietà che con le rappresentanze dei lavoratori. Nei prossimi giorni si svolgerà un incontro con le organizzazioni sindacali per affrontare le problematiche emerse e le prospettive di questa struttura, di cui ribadiamo l’importanza storica e futura per Rimini e per il sistema regionale e nazionale dei trasporti".