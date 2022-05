Tragedia in via Campana, uccide la moglie e ferisce la figlia che fa scudo tra il coltello e la vittima

Ha cercato di difendere disperatamente la compagna di suo padre mentre veniva accoltellata a morte, la ragazza 27enne di origini peruviane rimasta ferita nel pomeriggio di giovedì dai fendenti scagliati dallo stesso padre nel corso di una violenta lite famigliare. Questo il quadro emerso dalle prime indagini sull’omicidio avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Rimini, nel quartiere dell’Ina Casa in via Dario Campana , dove ha perso la vita una 47enne di origini peruviane.

Tutto è avvenuto all’ora di pranzo, quando nell’appartamento al civico 101, si è scatenata una lite famigliare tra la coppia. Lui, un 54enne che lavora come giardiniere, al culmine della feroce discussione, i cui motivi sono ancora al vaglio degli inquirenti, ha afferrato un coltello con il quale ha infierito sulla moglie. A dare l’allarme poco dopo le 14 sono stati i vicini, impensieriti dalle urla che provenivano dall’appartamento al primo piano, che hanno chiesto l’intervento del 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato la 47enne riversa a terra in un mare di sangue e, per lei, non c’era più nulla da fare.

Ferita anche la ragazza, figlia avuta dall'uomo in una precedente relazione, che nel tentativo di difendere la donna si era frapposta tra lei e il coltello brandito dal padre. Stabilizzata dal personale del 118, la giovane è stata portata al pronto soccorso dell’Infermi dove non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato il personale del 118 a chiedere l’intervento della Polizia di Stato e, in via Dario Campana, sono accorse le Volanti e gli inquirenti della Squadra Mobile, oltre alla Scientifica per i rilievi di rito. Nell’appartamento di via Dario Campana è intervenuto anche il magistrato di turno. Il peruviano è stato portato in Questura per essere interrogato.