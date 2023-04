Open week sulla salute della donna: tutte le iniziative con visite e servizi gratuiti

In occasione dell’Open Week sulla Salute della Donna promossa dal 17 al 22 aprile da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, l’Azienda Usl della Romagna apre le porte degli ospedali con i Bollini Rosa promuovendo una serie di servizi, visite, esami, consulenze, colloqui gratuiti e incontri. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la cura al femminile, sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica, nonché ogni problematica di salute al femminile.

Le iniziative

NEUROLOGIA.INCONTRO APERTO ALLA POPOLAZIONE “Sclerosi Multipla e Donna”. Lunedì 17 aprile dalle ore 14.45 alle ore 16.30 presso l’Aula G in Via Ovidio 33-Ospedale di Rimini, per parlare di Sclerosi Multipla (SM) e Donna. Per partecipare consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

ONCOLOGIA.INCONTRO VIRTUALE CON LA POPOLAZIONE “Agopuntura e terapie complementari integrate in oncologia. Nuove frontiere per la qualità della vita della paziente oncologica.” Lunedì 17 aprile dalle ore 15 alle ore 16.30 sulla piattaforma zoom. Da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, inviare una e-mail per partecipare a openweekromagna@gmail.com, con oggetto “Open Week Oncologia Rimini” per ricevere il link di partecipazione.

CHIRURGIA GENERALE. VISITE GRATUITE, Lunedì 17, Mercoledì19, Giovedì 20 e Venerdì 21 aprile, dalle ore 15 alle 18, presso gli ambulatori chirurgici – DEA – Quarto Piano dell’Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

GINECOLOGIA. VISITE ed ESAMI GRATUITI. Da Lunedì 17 a Venerdì 21 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso gli ambulatori ginecologici – Scala C – Primo Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

PSICHIATRIA. Incontro aperto alla popolazione. “La salute mentale della donna in gravidanza e post partum.” Martedì 18 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la Sala Riunioni SPDC – Padiglione Flaminio - Ospedale di Rimini (posti disponibili n. 25 persone).

DERMATOLOGIA. Visite gratuite per le donne in dolce attesa. Martedì 18 e Mercoledì 19 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30, presso gli Ambulatori di dermatologia – Scala D –Piano Rialzato – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

CENTRO PREVENZIONE ONCOLOGICA.INCONTRO IN PRESENZA ALLA POPOLAZIONE “Stili di vita e prevenzione delle malattie oncologiche: gli screening.” Da Martedì 18 a Giovedì 20 aprile dalle ore 15.30 alle ore 17, sala meeting del reparto di senologia dell’Ospedale di Rimini. Per partecipare, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, inviare una e-mail a openweekromagna@gmail.com con oggetto “Open Week Senologia Rimini” per ricevere la conferma di prenotazione, fino a esaurimento posti.

MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE. Colloqui di coppia. Martedì 18 e Giovedì 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 11, presso gli ambulatori- secondo Piano-Ospedale di Cattolica, per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura dell’infertilità di coppia. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

DIABETOLOGIA. Visite diabetologiche. Mercoledì 19 e Giovedì 20 aprile dalle ore 14 alle 17, presso gli ambulatori medici - Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

UROLOGIA. VISITE GRATUITE Giovedì 20 aprile dalle ore 15 alle ore 20, presso gli ambulatori del reparto – Scala A – Secondo Piano – Ospedale di Rimini, per i seguenti disturbi urinari: infezioni ricorrenti delle vie urinarie, cistiti e pielonefriti batteriche, cistite interstiziale, ematuria, litiasi urinaria, vescica neurologica. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10alle ore 13, fino a esaurimento posti.

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA. Incontro aperto alla popolazione. “Donna e Salute: La prevenzione a tavola.” Giovedì 20 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso la Sala Mattazzi – Scala C – Quinto Piano - Ospedale di Rimini (posti disponibili n. 20 persone). Per partecipare inviare una e-mail all’indirizzo openweekromagna@gmail.com, con oggetto “Open Week Dietologia Rimini”, riportando il proprio nominativo.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO. Esami ecografici alla Tiroide. Giovedì 20 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso l’ambulatorio– Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

REUMATOLOGIA. Esami gratuiti - capillaroscopie per screening alle mani. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle ore 11.30, presso Ambulatorio n.4 – Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino a esaurimento posti.

“WELL-Fare: Rete per le Donne.” - Dal 17 al 22 aprile, ospedale Infermi, banchetto informativo finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi "Well-Fare: Rete per le donne".