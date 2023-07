Operai stremati dal caldo, accordi con le ditte: riduzione dell'orario di lavoro e pausa nelle ore critiche

Riduzione dell’orario di lavoro e la sospensione dell’attività nelle ore più critiche per l’elevata temperatura. E' quanto chiedono i sindacati a fronte del previsto un aumento delle temperature, con probabili picchi di caldo di 40 gradi. In particolare per alcune categorie. Cgil, Cisl e Uil di Rimini nei giorni scorsi avevano già lanciato l’allarme sui rischi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, dichiarando necessari e urgenti, interventi di rimodulazione, degli orari di lavoro, turni adeguati e incrementi delle pause.

L’azione delle categorie sindacali dei lavoratori edili di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Rimini, si è maggiormente concentrata nei settori ritenuti particolarmente a rischio per la salute dei lavoratori, come ad esempio quello dove gli operai sono impegnati nella bitumatura delle strade e nel movimento terra, chiedendo pubblicamente anche la sospensione delle attività.

In risposta alle sollecitazioni dei sindacati e in linea alle normative in materia di salute e sicurezza, martedì mattina (18 luglio) è stato siglato un accordo sindacale con l’impresa edile Mattei di Villa Verucchio, che prevede una riduzione dell’orario di lavoro e la sospensione dell’attività nelle ore più critiche per l’elevata temperatura, con l’utilizzo della cassa integrazione.

L’accordo prevede l’anticipo dell’indennità economica di cassa integrazione da parte della Società e un confronto constante per i prossimi giorni con le Organizzazioni Sindacali degli edili, al fine di individuare ulteriore buone pratiche che consentano di lavorare senza rischi per la salute. "Le Organizzazioni sindacali auspicano che questi comportamenti virtuosi vengano replicati negli incontri in programma con altre imprese e che committenti pubblici e privati diano corrette indicazioni, sull’importanza di ridurre lo stress da calore indispensabili per evitare infortuni e morti sul lavoro".