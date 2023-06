Il Palazzo del Podestà si rifà il look, il Part chiude per i lavori di restyling del primo piano

Il prossimo 1° luglio il Part - Palazzi dell'arte di Rimini - chiuderà temporaneamente le sue porte per consentire la realizzazione di una importante riqualificazione architettonica del primo piano e del sottotetto del Palazzo del Podestà. Il progetto, curato dallo studio Archit di Luca Cipelletti, mira a rendere completamente accessibile tutti gli spazi espositivi e quelli ausiliari attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione di un moderno ascensore, la realizzazione di una nuova scala sospesa, nonché il ripristino dell’asse visivo e percettivo che unisce i piani nobili dei due palazzi medievali, quello del Podestà e quello dell’Arengo.

Interventi che, al contempo, ridisegneranno gli spazi espositivi del primo piano e renderanno più moderna l’area del sottotetto del Podestà. Un restyling degli ambienti - che comprende anche un progetto illuminotecnico per valorizzare le valenze architetturali dello spazio - che porterà anche al riallestimento delle opere esposte a rotazione della collezione d’arte della Fondazione San Patrignano, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di visita ancora più coinvolgente e appagante, raggiungendo al contempo l’accessibilità totale per tutte le aree del Museo. La durata dei lavori è stimata in circa 10/12 mesi.

Prima di questa chiusura temporanea, il Part, Palazzi dell’Arte di Rimini, saluterà il pubblico con una serie di visite guidate gratuite e speciali, condotte da Ilaria Balena, esperta d'arte contemporanea e membro del Comitato d’Indirizzo del Museo. Appuntamento venerdì 23, sabato 24, domenica 25 e venerdì 30, alle 17, mercoledì 28 e venerdì 30 giugno alle ore 21.

L’ultima settimana inoltre – dal 24 al 30 giugno – il museo sarà visitabile gratuitamente per tutti: un'opportunità unica per gli amanti dell'arte contemporanea di salutare gli affascinanti tesori custoditi all'interno del museo prima del suo rinnovamento nonché per ammirare la storia e l’architettura di due dei più affascinanti tesori dell’architettura medievale di Rimini.

“Interveniamo su un patrimonio storico della nostra città, il medievale Palazzo del Podestà, con un progetto ambizioso che in primo luogo si propone di garantire la piena accessibilità per tutti di uno spazio che è della collettività – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad –. Il completamento del Part, con la valorizzazione degli spazi e della preziosa collezione di opere della Fondazione San Patrignano, viaggia in parallelo con il riallestimento del percorso espositivo dall’Alto Medioevo al Rinascimento del Museo della Città, una vera e propria rigenerazione orientata a offrire una esperienza di visita sempre più moderna e immersiva. Il nostro impegno sul potenziamento della rete museale diffusa della città non si limita a completare l’importante percorso di riqualificazione fisica dei luoghi, ma a dare nuovo impulso e vitalità all’attività che in quegli spazi si sviluppa”.