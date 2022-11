Il panettone cambia forma, la storica azienda dolciaria lancia una sfida tra i pasticcieri

Con Mo.Ca, la storica azienda di Coriano che produce preparati per gelaterie, pasticcerie e panifici, il Natale sarà all'insegna della creatività. Giovedì 1 dicembre pasticcieri, panettieri e chef si cimenteranno in una sfida che avrà come protagonista il dolce delle feste per eccellenza: sua maestà il panettone. “Il panettone cambia forma” è il titolo del contest che metterà a confronto gli artisti della golosità. Obiettivo: portare in tavola il miglior panettone di forma cubica al cioccolato. Una versione rivisitata del classico dolce della tradizione gastronomica natalizia.

Le creazioni saranno valutate da una giuria di esperti in base a peso, gusto, forma, colore, selezione degli ingredienti, profumo, sofficità/fragranza, alveolatura, uniformità di distribuzione, cottura, packaging. Le degustazioni avranno inizio in mattinata, mentre la proclamazione del vincitore si terrà attorno alle 13 con la consegna del primo premio: un voucher di 5mila euro spendile in prodotti e attrezzature.

Il contest sarà accompagnato, alle 15, da un momento di confronto dedicato proprio al panettone. Sarà l'occasione per parlare di nuove tendenze, strategie di marketing, comunicazione e soprattutto approfondimenti tecnici sulle metodologie di produzione del dolce tradizionale delle feste. Tra gli ospiti i pasticcieri Gino Fabbri e Marco Pedron, Carlo Meo, esperto di marketing e nuove tendenze, e Luca Sala, responsabile marketing Novacart.