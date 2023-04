Al parco giochi inaugura una giostra speciale, tanti colori e un arcobaleno in ricordo di Veronica

Domenica pomeriggio tantissime persone hanno partecipato con entusiasmo ed emozione all'inaugurazione del nuovo gioco presso il Parco dei Tigli che porta il nome di Veronica Perrone. L'iniziativa, desiderata da mamma Anna e da tanti amici, è stata fortemente sostenuta dal Comune di San Giovanni in Marignano e da numerosissime realtà marignanesi, tra cui Scuolinfesta Aps che ne ha curato l'organizzazione programmando anche una speciale presenza dei bambini aderenti al Piedibus. Una linea apposita è partita dal piazzale vicino alla scuola per ritrovarsi al parco e dare simbolicamente il via all'iniziativa.

Presenti per l'amministrazione comunale la vicesindaca Michela Bertuccioli e gli assessori Nicola Gabellini e Gianluca Vagnini, insieme ai consiglieri comunali. Piena condivisione anche da parte delle attività economiche marignanesi che hanno offerto partecipazione, materiali, intrattenimento e tutto l'occorrente per un ricco buffet. Nel gioco è stata affissa una targa raffigurante un arcobaleno in ricordo di Veronica e realizzata grazie ai disegni dei bambini della Scuola Primaria, che hanno contribuito numerosi. Il pomeriggio, proseguito presso la Galleria Marignano dove sono stati affissi i disegni dei bambini che hanno colorato lo spazio, ha coinvolto i presenti anche grazie all'intrattenimento/ spettacolo dei cani di Asd Io Mi fido di Te e all'intervento e riflessione del referente di "Un Angelo per Capello", un'associazione di volontariato che crea e dona in tutta Italia parrucche ai pazienti oncologici che non ne possono sostenere economicamente l'acquisto. Mamma Anna nella sua attività professionale di parrucchiera, ha scelto di aderire a questa nobile iniziativa.

L'amministrazione afferma con riconoscenza e orgoglio: "Grazie all'affetto di tantissime persone, in primo luogo quello di mamma Anna, condividiamo un momento di gioia e di grande valore. Veronica è ancora tra noi e il nostro essere presenti con emozione e orgoglio lo testimonia. Veronica ha vissuto sempre con gioia, delicatezza, forza, generosità tutti i contesti in cui l'abbiamo incontrata: sul lavoro, in famiglia, in amicizia, per le vie di San Giovanni. Si è sempre distinta con uno stile sobrio, ma incisivo. Ha lasciato un segno e continuerà a crearne altri, proprio come oggi. Tutto questo ci insegna che i limiti esistono dove li poniamo, ma l'Amore non ne ha, continua a manifestarsi, soprattutto se lo aiutiamo. Anna ci insegna come continuare a essere mamma, continuando a generare, creare. Le siamo tutti debitori, come lo siamo nei confronti di Veronica che ha espresso un sogno; quello di rendere ancora più bello il Parco dei Tigli. Grazie a lei, grazie a tutti coloro che hanno fatto proprio il suo desiderio, da oggi tanti bambini avranno un motivo in più per sorridere. Grazie Veronica per essere sempre tra noi".