Permuta tra i beni del Comune e quelli dell'Ausl: avanza il progetto "One healt"

Nel progetto rientra anche l'ampliamento dell'ospedale Infermi, con un innovativo blocco per degenze, e le nuove "isole del benessere" collocate all'interno del Parco del Mare, certificate da Ausl Romagna. Infine, l'Università di Bologna, nell'ambito del progetto "Cittadella universitaria", trasferirà parte delle sue attività negli spazi dell'ex Cup in via Bastioni Occidentali, portando con sé i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Salute Unica, propedeutici alla creazione del nuovo Policlinico di Romagna, sede di Rimini.

Nuovo passo in avanti del progetto "One Health-Rimini Salute Unica". Dal Consiglio comunale arriva infatti il via libera con 17 voti favorevoli, tre contrari e altrettanti astenuti, al nuovo potenziamento del Polo universitario riminese, attraverso uno specifico protocollo di intesa fra Ausl Romagna, Università di Bologna e Comune. Più nello specifico, nella seduta di ieri è attivato il disco verde alla permuta di alcuni beni comunali con beni dell'Azienda sanitaria della Romagna. L'atto rientra appunto nel più ampio programma "One Health-Rimini Salute Unica", che fissa una serie di azioni a cui concorrono Comune e Provincia di Rimini, Regione, Azienda sanitaria, Alma Mater, Istituto Ortopedico Rizzoli, associazioni e soggetti economici del territorio per l'innovazione delle politiche della salute. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'obiettivo è mettere in campo "una strategia di riorganizzazione dei servizi sociosanitari anche in relazione alle esigenze della società post covid", puntando su stili di vita sani; relazioni interpersonali significative e costruzione di contesti comunitari; tecnologie. Con la permuta di beni comunali con quelli di Ausl Romagna, entra nel concreto la realizzazione di tre nuove Case della salute, in via Settembrini, a Miramare-Rivazzurra e a Viserba. In ognuna sarà presente un Cup, un punto di orientamento e informazioni, un punto prelievi e uno studio di medici di medicina generale, attività vaccinale, screening per la diagnosi precoce di alcune patologie tumorali, ambulanza e un presidio infermieristico.