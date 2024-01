Pioggia e vento forte nel Riminese: arriva l'allerta meteo "arancione"

Dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica sarà attiva nel territorio della provincia di Rimini un'allerta meteo arancione per criticità idrogeologica e criticità idraulica, gialla per stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna. Per la giornata di domenica sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-orientale che potranno generare nelle zone montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-orientale, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi e con interessamento degli argini. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. È previsto mare agitato al largo e non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, più probabili in mattinata.