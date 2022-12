Il pizzaiolo celebre per le ricette gourmet protagonista su La7 a "Mica Pizza e Fichi"

Da Il Cortile in Centro agli schermi di La7. Ivan Signoretti sarà ospite domenica (4 dicembre), alle 11,40, in una delle puntate di ‘Mica Pizza e Fichi’. Il format è dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza. Alla guida sempre Tinto Nicola Prudente, che nel programma televisivo accompagnerà il pubblico in un viaggio in cui il mondo della cucina incontra e si fonde con quello della narrativa.

Ivan Signoretti preparerà delle pizze gourmet, in compagnia di Tinto e di altri due ospiti: il collega Mario Cipriano e lo scrittore Gabriele Dadati. Il programma è noto per questo tipo di incontri tra talenti diversi: quello di chi sa emozionare con le parole e quello di chi sa farlo con i sapori. “Una pizza fatta a regola d’arte e un buon libro sono piaceri quotidiani non così distanti tra loro” spiegano dalla redazione di ‘Mica Pizza e Fichi’.

“Quella su La7 è stata una splendida esperienza che mi ha anche messo a dura prova, con impasti e preparazione. Ho presentato una creazione con ingredienti provenienti da tutta Italia, e in particolare della mia Romagna, usando prodotti tipici autunnali - racconta Ivan Signoretti -. Tinto è stato ospite, insieme al suo staff anche de Il Cortile in Centro più volte, ci conosciamo da tempo. Sono felice di poter raccontare in tv la mia terra, la mia creatività, e le idee nate nei miei lavoratori, in collaborazione con il mio staff. Una splendida vetrina per far conoscere ancora di più Il Cortile in Centro e Rimini, in giro per l’Italia”.

Le repliche della puntata con Signoretti andranno in onda anche martedì (6 dicembre) su La7D in seconda serata, e sabato (10 dicembre) alle ore 19,30 sempre su La7D.

Lo chef Ivan Signoretti, pizzaiolo riminese noto nell’ambiente per aver lavorato ai fornelli di Spaccio e del QBio di Cesena e Forlì e in altri locali in giro per il mondo, nel 2015 era stato premiato sempre da Gambero Rosso, per la “Migliore Pizza dell’anno”. Oggi Ivan è chef e gestore de Il Cortile in Centro, in via Sigismondo Pandolfo Malatesta, a Rimini, e del ristorante pizzeria Oppalà a Santarcangelo di Romagna.