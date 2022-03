Poggio Torriana: aperte le iscrizioni online ai nidi comunali

Da giovedì 31 marzo (ore 12) apriranno le iscrizioni i nidi d’infanzia del Comune di Poggio Torriana. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente online, entro le ore 12 del 7 maggio, accedendo con le proprie credenziali SPID/TS-CNS/CIE al portale https://poggiotorriana.simeal.it/sicare/benvenuto.php. E’ possibile seguire le istruzioni passo passo dalla pagina dedicata sul sito comunale o prendere un appuntamento telefonico per ricevere assistenza al numero 0541629701. La graduatoria sarà stilata entro il 23 maggio e sarà consultabile dall’albo pretorio online del sito comunale. Sono due le strutture alle quali si potrà accedere: il nido d’infanzia “Il Poggio Dei Bimbi” situato in località Poggio Berni e “Il Nido degli Scoiattoli” in località Torriana. Sarà possibile visitare gli spazi in due giornate di Open Day, in cui le educatrici saranno a disposizione dei genitori: sabato 9 aprile dalle 9.30 alle 11.30 al nido d’infanzia “Il Poggio Dei Bimbi” e martedì 12 aprile dalle 16.00 alle 18.00 al nido d’infanzia “Il Nido degli Scoiattoli”. L’accesso sarà consentito solo ai genitori provvisti di green pass (non è previsto l’accesso dei bambini alla struttura).