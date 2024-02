Posate le maxi travi in legno da 25 metri, prende forma il nuovo palazzetto dello sport

Cantieri in pieno fermento al Palazzetto dello Sport e al bar al Parco della Pace dove le squadre di operai aggiungono ogni giorno un tassello in più nel piano dei lavori. Gli assessori ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo hanno fatto un sopralluogo nelle due aree.

Per quanto riguarda il palazzetto dello sport sono state assemblate le maxi travi di legno di 25 metri di lunghezza ciascuna. Secondo il progetto, il tetto sarà tutto in legno con solo qualche elemento in ferro di raccordo. Completate nel frattempo anche le demolizioni edili principali per procedere con le opere di divisione dei nuovi ambienti che saranno adibiti a spogliatoi, servizi e vani tecnici. “Sarà un Palazzetto davvero molto bello, nuovo e funzionale – commenta l’Assessore Uguccioni - Una casa degli sport visto che ospiterà sia il basket che la pallavolo. Ma non solo. L’abbiamo pensato come una struttura versatile che si presterà bene anche come centro culturale per accogliere congressi, conferenze e piccoli concerti. Anche il Palazzetto gioca un ruolo fondamentale sul tavolo dell’offerta turistica e dell’identità di Cattolica come città dell’accoglienza su più fronti”.

Dall’area ex Vgs al Parco della Pace, dove è stato avviato il cantiere per la riqualificazione dell’ex bar. Si tratta di un progetto con cui l’Amministrazione punta a riqualificare e a rianimare uno spazio chiuso da anni. Gli operai stanno eseguendo interventi esterni ed interni di rifacimento e modifica della struttura, tra cui la sostituzione dell’impianto idraulico, termico, elettrico, dei pavimenti, la realizzazione di due servizi igienici al posto di uno solo, di cui uno adeguato alle esigenze di persone con disabilità e persone con ridotte capacità motorie. Lavori per un valore totale di 55mila euro. “Come avevamo annunciato, siamo partiti con i lavori all’ex bar i primi di gennaio – spiega l’Assessore Romeo – e avviato così concretamente la rigenerazione di un’area del Parco con l’obiettivo di renderlo ancora più fruibile dalla comunità. Questo spazio è destinato alla realizzazione di una co-progettazione che prevede percorsi di inclusione sociale rivolta a giovani con disabilità e sostegno alle loro famiglie nei percorsi di transizione verso l’età adulta, fornendo loro servizi di sostegno e orientamento al mondo del lavoro, percorsi di accompagnamento all’autonomia sociale, opportunità di scambio e relazioni significative con la comunità”.