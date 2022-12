Il premio Iano Planco d'oro al medico riminese che combatte l'Aids e siede al tavolo delle Nazioni Unite

Va al medico Maria Mercedes Rossi l’edizione 2022 del premio Iano Planco d’oro, istituito dal 2017 dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Rimini. A darne l’annuncio il presidente Maurzio Grossi. Il riconoscimento viene attribuito ai professionisti che abbiano dato lustro alla sanità riminese con una propria significativa attività, impegno, lavoro o studio promuovendo i principi etici della medicina. Quest’anno il premio va a Maria Mercedes Rossi, di Coriano, che è rappresentante della comunità Papa Giovanni XXIII al tavolo delle Nazioni Unite a Ginevra.

La consegna del premio è in programma per il prossimo 10 dicembre, al Grand Hotel di Rimini. Spiega il presidente Maurizio Grossi: “La collega viene premiata per la sua competenza e il suo grande impegno umanitario. La ricordo con affetto quando iniziò all’ospedale di Rimini, nel reparto di chirurgia, a muovere i suoi primi passi. Poi il suo grande impegno: cercare di dare voce a chi non ha voce”.

Ha operato come medico missionario in Zambia fino al 2009. “Ha lavorato in prima linea per la lotta all'Aids – prosegue Grossi -, dopo essersi specializzata in malattie infettive e tropicali. E’ sempre stata a fianco del prossimo e da parte della commissione del premio è arrivata questa proposta che condivido”.