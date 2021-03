Prenotazioni vaccini per gli over 80, in un giorno 7mila richieste

Sono partite lunedì le prenotazioni per la vaccinazione delle persone di età compresa tra gli 80 e gli 84 anni compiuti. Alle 15,30 le persone prenotate in Romagna erano 24.864 (Ravenna 8.237; Forli 4802; Cesena 4927; Rimini 6.898). Questa fascia di popolazione si aggiunge così agli anziani nati nel 1936 e negli anni precedenti che hanno potuto prenotarsi dal 15 febbraio scorso e che stanno effettuando la vaccinazione. E’ iniziata lunedì anche la somministrazione del vaccino al personale scolastico da parte dei medici di medicina generale. Ricordiamo ancora una volta il personale scolastico avente diritto: personale scolastico, cioè maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private parificate, dei servizi educativi 0-3 anni e degli enti di formazione professionale della RER, di età compresa tra 18 e 65 anni, assistiti dal Servizio Sanitario Regionale che non abbiano contratto il virus negli ultimi 6 mesi, è escluso il personale di ditte di appalto (cucine, pulizie). Infine si rammenta che una volta conclusa la campagna vaccinale al mondo della scuola, dell’educazione e della formazione si partirà con il personale delle Università.





L’Ausl Romagna ha provveduto a richiedere alle Prefetture gli elenchi del personale per iniziare a pianificare le sedute vaccinali. Sono già partite le vaccinazioni nelle strutture residenziali e sono in corso le vaccinazioni per questa tipologia di pazienti al domicilio. Contestualmente proseguono le vaccinazioni al domicilio dei pazienti over 80 non trasportabili nelle sedi vaccinali.