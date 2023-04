Processato l'accoltellatore di Viserba, con un fendente all'addome ferì gravemente il rivale

Ha patteggiato una pena di 4 anni l'albanese all'epoca dei fatti neo 18enne che, lo scorso 22 aprile a Viserba, aveva accoltellato un connazionale 19enne tra le vie Polazzi e Mazzini. Lo straniero è comparso davanti al gip Manuel Bianchi, difeso dagli avvocati Roberto Godi di Bologna e Alessandro Falzoni di Ferrara, spiegando che quel giorno era nata una discussione per futili motivi con l'avversario che era un suo collega di lavoro per un'azienda di allestimenti fieristici. I due avevano iniziato a prendersi a pugni con l'accoltellatore che, dopo aver ricevuto un cazzotto al volto che gli aveva spaccato un dente, aveva estratto un coltello con una lama da 8 centimetri sferrando il fendente all'addome del 19enne per poi fuggire. Il ferito, perdendo sangue copiosamente, si era trascinato nei pressi di un negozio per poi crollare a terra ed erano stati proprio gli esercenti a dare l'allarme facendo accorrere il 118 e i carabinieri. I sanitari, vista la situazione, lo avevano poi trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" dove i medici si erano riservati la prognosi.

I militari dell'Arma erano partiti alla ricerca dell'autore nonostante le forti reticenze della vittima e, dopo quasi un mese di indagini serrate, l'avevano individuato a Bologna dove aveva cercato di far perdere le proprie tracce. L'albanese aveva trovato riparo nell'abitazione di un amico che, perquisita degli inquirenti, aveva permesso si ritrovare anche la presunta arma del delitto. Arrestato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il giovane era stato poi sottoposto ai domiciliari dallo scorso luglio. Con il patteggiamento la misura cautelare è stata revocata e sostituita con l'obbligo di dimora nel comune dove nel frattempo ha trovato lavoro.