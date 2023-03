Pronto soccorso in crisi, incubo aggressioni per medici e infermieri: in reparto più agenti di Polizia

Al pronto soccorso arrivano i rinforzi. Ma non di medici e infermieri. Più forze dell’ordine e volontari di Protezione civile per evitare aggressioni al personale mentre è impegnato al lavoro. E’ quanto emerso nel corso del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico tenuto nella giornata di martedì (21 marzo) in Prefettura. L’Ausl Romagna, attraverso la voce dei suoi rappresentanti (presente il medico Tamagnini) ha manifestato preoccupazione in previsione della prossima stagione estiva per quanto riguarda la gestione in sicurezza del Pronto Soccorso.

PERSONALE ESAUSTO - Per infermieri e tecnici oberati dal lavoro arriva un aumento di 80 euro

Già durante la scorsa estate erano stati segnalati da parte dell'Azienda sanitaria numerose problematicità, legate in primis al grande flusso di utenti che si registra nei mesi più caldi per l'impatto delle presenze turistiche e per il ripetersi, con una frequenza sempre maggiore, di episodi che mettono a rischio l'incolumità degli stessi operatori, infermieri e medici che operano nel reparto di pronto intervento. Per queste ragioni già lo scorso anno il Questore aveva inviato due agenti a presidio; per la prossima estate il Questore ha rinnovato l'impegno, portando a tre il numero di agenti che saranno dedicati al servizio.

Il sindaco Sadegholvaad, presente al Cosp insieme all'assessore Magrini, “hanno dato la disponibilità dell'amministrazione a ripetere l'esperienza attivata nella scorsa stagione, mettendo cioè a disposizione i volontari della struttura di protezione civile comunale per tutte quelle attività collaterali utili ad accompagnare e aiutare i pazienti in attesa e ad agevolare così il lavoro del personale sanitario”, spiega l’amministrazione. L'assessore Magrini si metterà dunque in contatto già in questi giorni con i coordinatori della Protezione Civile comunale per capire come articolare il progetto.