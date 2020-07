Quattro giorni di chiusura per la stazione ecologica di Santarcangelo: le aree alternative

Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio verrà chiusa la stazione ecologica di Santarcangelo (centro di raccolta) di Hera per lavori di asfaltatura. Durante i quattro giorni di chiusura saranno a disposizione dei santarcangiolesi i centri di raccolta di Viserba di Rimini, Bellaria, Verucchio e Poggio Torriana. Da venerdì 31 luglio ritornerà pienamente operativa osservando l'orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Le stazioni ecologiche alternative a disposizione dei cittadini di Santarcangelo:

Bellaria, via Fornace - orario annuale: dal lunedì al sabato 8.30-12.30; martedì e sabato 14.30-18.30;

Poggio Torriana, via Mulino Peri- orario annuale: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-12.30; giovedì e sabato: 14.30-18.30;

Rimini, via Celli (loc. Viserba)- orario invernale (1 10-31 03): lunedì e mercoledì 8.30-14.15; martedì e giovedì 12.00-17.45; venerdì e sabato: 8.30-17.45; orario estivo (01 04-30 09): lunedì e mercoledì 8.30-14.15; martedì e giovedì 13.00-18.45; venerdì e sabato: 8.30-18.45;

Verucchio, via Nilde Iotti - orario annuale: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30; giovedì e sabato 14.00-18.30.

In tutti i centri di raccolta Hera è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto, ad esclusione di quello di Bellaria, dove non si possono portare gli inerti e i materiali ferrosi.

Hera ricorda infine che per il ritiro a domicilio di ingombranti e verde (sfalci e potature da giardino) è sempre a disposizione il proprio servizio clienti 800.999.500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) da contattare per concordare data e orario del servizio.