Riccione, bonus mille euro: variazione di bilancio approvata. "Chi ne ha diritto lo riceverà"

"Abbiamo approvato in Giunta un'importante variazione di Bilancio attraverso la quale abbiamo finanziato tutti i lavori pubblici già in cantiere, il cosiddetto sfondamento del XIX Ottobre, che viene ad essere completato, il secondo stralcio del nuovo Spazio Tondelli, secondo stralcio del sottopasso di viale Ceccarini nella parte verso mare. Non solo abbiamo, spesato tutta la progettazione per il nuovo Piano Urbanistico Generale della città di Riccione". Lo precisa l'assessore al Bilancio del Comune di Riccione, Luigi Santi, specificando che "abbiamo anche aumentato lo stanziamento per i bandi da mille euro, quello dei disoccupati (240 mila euro) e quello per le imprese (138 mila)".

Nello specifico, nella variazione di Bilancio è stato previsto l'investimento di 338 mila euro (di avanzo di gestione libero da vincoli) e 1 milione e 737 mila euro di avanzo vincolato per un totale di 2 milioni e 75 mila euro. Di questi 1 milione e 100 mila andranno per il XIX Ottobre; 200 mila per il sottopasso di viale Ceccarini, 700 mila per il secondo stralcio (arredi e tecnologie) del Teatro Tondelli. Sono stati poi previsti investimenti per 169 mila euro per il Turismo; 16.685 per la piscina; 240 mila per il buono mille euro per disoccupati e 138 mila buono mille euro per imprese.

"Vorrei sottolineare che l'amministrazione ha destinato le risorse necessarie per coprire il bonus da mille euro e pagare tutti quelli che hanno fatto domanda e hanno i requisiti previsti dal bando - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi - quindi non si è tenuto conto dell'arrivo cronologico delle domande, dell'orario sulla mail, ma solo dei requisiti. Chi ne ha diritto riceverà il bonus mille euro perché già in occasione dell'apertura dei bandi, quando abbiamo avviato le procedure, avevamo ben specificato che la cifra era da ritenersi solo un inizio. Poi in base alle domande arrivate e quindi alle esigenze della comunità avevamo già deciso un aumento dello stanziamento, così come abbiamo fatto"