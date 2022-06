Verso una giunta a sette, a Riccione è toto-assessore. Ecco chi sono i papabili per affiancare Angelini

Siamo nel pieno del toto-assessore. Di coloro dati per “papabili” in vista della formazione della giunta. A Riccione queste sono ore importanti per chiudere la squadra che andrà ad affiancare la neo sindaca Daniela Angelini. Le giornate di mercoledì (22 giugno) e giovedì (23) saranno decisive nella conclusione del confronto con i gruppi della coalizione. Angelini continua a sottolineare che a prevalere saranno competenze e professionalità. Al momento non si sbilancia sui nomi, in attesa di un quadro preciso, ma la sensazione è quella di una giunta che va verso la nomina di sette assessori.

In primis c’è da capire quale sarà il ruolo dell’ex Questore di Rimini Oreste Capocasa, proprio in un’intervista rilasciata a RiminiToday nel corso della campagna elettorale Angelini aveva parlato di una possibile consulenza. Che possa essere quotato come assessore, attraverso una nomina esterna? Tema di attualità, a quel punto sarebbero a lui destinate le deleghe a Polizia locale e Sicurezza, dando così un forte segnale alla città.

Forte del suo 30% conquistato alle urne, il Partito Democratico vorrà avere una voce importante nella squadra. Il leader nelle preferenze ai seggi Simone Imola è in pole per un posto, con lui anche Christian Andruccioli. Il Pd potrebbe così ambire alle deleghe a Urbanistica, Lavori pubblici e Bilancio. Magari anche un suo terzo rappresentante.

Un occhio di riguardo andrà fornito alle quote rosa, e in questo contesto Sandra Villa di 20230 Riccione potrebbe essere in corsa per il ruolo di vicesindaca. Possibilità potrebbe averne anche Fabio Ubaldi, che molto si è speso durante la campagna elettorale a sostegno di Angelini. Riccione col Cuore potrebbe esprimere la nuova assessora al Turismo, con concrete possibilità per Federica Torsani. Altro papabile è il capolista Gianluca Garulli, storico primario, che sarebbe ideale nel seguire i temi di Politiche sociali e Sanità.