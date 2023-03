Riccione si illumina a led, attivi 12 mila nuovi lampioni e risparmio energetico per il 75%

A un anno dall’avvio del Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light, il sistema di pubblica illuminazione del Comune di Riccione è stato completamente riqualificato con risultati tangibili in termini di risparmio energetico e contenimento delle emissioni di CO2. L’intervento di efficientamento, iniziato il 1° aprile 2022 si inserisce nel contratto della durata di 9 anni che prevede la gestione, la manutenzione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica, proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Sostituiti 11.937 punti luce

Durante il primo anno di servizio i lavori di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione sono stati portati avanti a pieno regime consentendo la sostituzione di 11.937 punti luce con sorgenti led di ultima generazione in soli 6 mesi lavorativi con una media di 2.000 punti luce al mese. I risultati sono già tangibili: si è passati da un consumo di energia annua pre intervento pari a 6.065.934 kWh a 1.455.237 kWh post intervento con una conseguente importante riduzione delle emissioni di CO2 equivalente, pari a 2.997 tonnellate all’anno. Il risparmio energetico, rispetto alla situazione pre intervento, è superiore al 75%.

Il nuovo sistema di illuminazione ha consentito di migliorare l’efficienza e le prestazioni della rete garantendo al contempo il contenimento dell’inquinamento luminoso e un maggiore comfort visivo, così da rendere le strade più sicure e permettere ai cittadini e ai turisti di vivere gli spazi urbani come luoghi di incontro e aggregazione. Grazie al sistema di telecontrollo dei quadri elettrici, il servizio di gestione e manutenzione è stato digitalizzato rendendolo più efficace e sicuro.

"Investire sul risparmio energetico”

“E’ fondamentale investire in direzione del risparmio energetico. Dobbiamo farlo per ridurre i costi a carico dell’amministrazione comunale e di conseguenza del contribuente. Soprattutto, lo dobbiamo alle future generazioni. Le risorse derivanti dal risparmio energetico nel corso degli anni - dicono gli assessori alle Infrastrutture Simone Imola e alla Transizione ecologica Christian Andruccioli - saranno investite per andare ulteriormente in questa direzione”.

Inoltre, il Comune di Riccione si sta attivando su ogni fronte possibile per mitigare e ridurre l'impatto energetico delle proprie strutture. ”In particolare - proseguono gli assessori - stiamo portando avanti diversi progetti per accedere a fondi specifici per la riqualificazione energetica di strutture di proprietà comunale come ad esempio la sede municipale o la scuola Fontanelle. L’amministrazione comunale ha inoltre intenzione di mettere mano alla ristrutturazione delle scuole, soprattutto quelle dell’infanzia, accedendo ai fondi del Conto termico”. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

“Siamo molto soddisfatti del rapporto di collaborazione con l’amministrazione e gli uffici tecnici comunali – ha dichiarato Tomaso Naldi, Business Unit Director Northern Italy di City Green Light – che ha consentito di procedere speditamente nel rinnovo della rete di pubblica illuminazione offrendo in pochi mesi ai cittadini maggiore comfort visivo, strade più sicure e riduzione dell’impatto ambientale grazie a un uso più razionale dell’energia”.