Riccionese emigrato dona alla biblioteca il suo libro dei ricordi

Un libro di memorie familiari, aneddoti storici e balneari di una Riccione che non c'è più: lo vuole donare il suo autore, Eugenio Ambrosi, alla biblioteca della Perla Verde e ha comunicato il suo desiderio in una lettera inviata al sindaco Renata Tosi. Nato in viale Ceccarini 70 anni fa ed emigrato ancora bambino a Trieste, per motivi di lavoro del padre, militare ed istriano, Ambrosi riporta in un libro di memorie il legame forte che lega la sua famiglia a Riccione, dove ogni estate tornava in vacanza e a trovare i parenti. Il titolo dell'opera è "Amarcord del Parioli", in onore dell'albergo di famiglia, scritto con il contributo della cugina, Esperia Tonini, proprietaria dell'hotel di via Michelangelo. Ma non è il solo titolo dato in dono: Ambrosi è anche autore di altri libri dedicati alle sue passioni. Una lunga carriera di docente universitario all'università di Trieste, dirigente regionale, consigliere comunale, giornalista, appassionato di vela e collezionista beatlesiano, Ambrosi di sé dice di sentirsi "romagnolo anche se vivo a Trieste". Fino all'età di 18 anni "ero solito trascorrere tre mesi a Riccione- scrive- mia madre era la cuoca dell'hotel Metropole gestito nei primi anni '50 da mio nonno Attilio Tonini, D'estate da ragazzo ero solito prendere a prestito i libri della biblioteca e magari oggi qualcuno potrebbe essere interessato a dare un'occhiata ai miei libri, anche se la verità è che mi piacerebbe lasciare traccia nella città in cui sono nato". La richiesta è stata accolta dal sindaco per cui il libro sarà consultabile in biblioteca, "a maggior ragione- riporta l'amministrazione in una nota- del percorso di iniziative già avviate da quest'anno e dedicate al Centenario di Riccione".