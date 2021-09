Ricerche finite, il cane di Valentina Vignali torna a casa: "Hanno trovato Muffin"

"Hanno trovato Muffin", ad annunciarlo è la stessa Valentina Vignali, l'influencer e cestista riminese che nei giorni scorsi aveva diramato un appello sui social per ritrovare il suo amato cane, un golden retriever americano di 9 mesi. Sempre attraverso Instagram l'influencer ha dato la notizia del ritrovamento di Muffin: "Sono talmente felice che passa tutta la rabbia, non me ne frega niente nemmeno dei ladri", afferma nel video Valentina Vignali che aveva temuto un rapimento organizzato dai ladri entrati nella sua abitazione. Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno dato il proprio aiuto nelle ricerche dell'inseparabile cagnolino, l'influencer ha spiegato che "alcuni signori lo hanno trovato, nutrito e tenuto nel loro giardino" e ha postato un nuovo video del suo Muffin riportato a casa dal fidanzato Lorenzo.