Rimini celebra la Giornata della Memoria al Teatro Galli, Gnassi ricorda la Shoah

Si è svolta nella mattinata di martedì la Giornata della Memoria a Rimini dove, all'interno del Teatro Galli, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle medaglie d'onore ai famigliari di ex deportati organizzata dalla Prefettura. All'appuntamento ha aprtecipato anche il sindaco Andrea Gnassi che, in un post sul suo profilo Facebook ha commentato: "Eravamo al Teatro Galli, quel Teatro colpito e in gran parte distrutto nei bombardamenti del 1943, mentre contemporaneamente venivano uccise decine e decine di persone nei rifugi piazza Mazzini, via Montefeltro, Sant’Agostino. Un momento tremendo del Novecento nel quale, anche facendo leva sulle tensioni e i disagi, si radicata in Europa un’ideologia che si è tradotta nello sterminio di interi popoli, nella shoah. "Rimini città della memoria 2021" è il riconoscimento di un'attività di educazione alla Memoria lunga quasi sessant'anni, che testimonia di una città sì imperfetta, ma libera, aperta e solidale. Quando la storia diventa una coordinata, la traiettoria verso il futuro diventa più solida".

"Sono stato uno dei tanti ragazzini della nostra città che grazie al Comune ha partecipato ai viaggi della Memoria - ha aggiunto il primo cittadino. - Uno dei tanti ad essere salito sulle scale della morte di Mauthausen, ad aver visitato i campi di sterminio, dove il “disumano”, l’impossibile, veniva organizzato. Mi piacerebbe che il governo, qualsiasi sia, istituisse per tutti i ragazzi italiani la possibilità di partecipare almeno una volta con la scuola ad una visita ai campi di sterminio. Perché non c'è racconto sui social che possa incidere quanto una visita in quei campi. E’ lo strumento più forte per tramandare al futuro l’immane tragedia che il mondo ha vissuto. Perché l’impossibile ancora avviene e la democrazia si conquista, si protegge, si difende tutti i giorni".