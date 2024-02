Verso Rimini-Cesena, già venduti 5.300 biglietti. Stadio blindato in vista del derby, attenzione massima

Che sia una festa di sport. Anche se alla vigilia del derby Rimini-Cesena l’attenzione è massima, con la partita inserita a calendario tra quelle a rischio. Per questo motivo si stanno susseguendo una serie di tavoli tecnici con le forze dell’ordine, con un summit ancora in agenda nella giornata di giovedì (8 febbraio) a poche ore dal calcio d’inizio che allo stadio Romeo Neri è in programma venerdì alle 20,45. Le prevendite in vista del derby sono andate a gonfie vele, al momento della chiusura dei botteghini nella serata di mercoledì (7 febbraio) erano stati staccati 5.350 biglietti e ne mancano circa un migliaio per il tutto esaurito. Ai supporter del Cesena sono dedicati esclusivamente i tagliandi della curva ospite, ne sono stati venduti un totale di 1.288. Tifosi cesenati che se residenti in provincia di Forlì-Cesena non potranno accedere agli altri settori del Neri, anche se storicamente ci sono molti affezionati al Cesena che arrivano anche da Santarcangelo e nelle zone dell’entroterra.

Summit per la sicurezza

L’ultimo tavolo tecnico, in agenda giovedì alle 12, dovrà perciò definire il programma di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di incidente, sarà implementato il numero delle forze dell’ordine presenti allo stadio e ci saranno anche degli interventi ai cassonetti della spazzatura presenti nelle zone limitrofe allo stadio. Il derby arriva a seguito di una serie di episodi su cui ci sono indagini in corso, a partire dalla trasferta di Perugia: nel pre partita si sono registrati scontri tra le tifoserie, che sono venute a contatto. Una ventina i profili complessivi a rischio Daspo o denuncia per violenza o danneggiamenti. Per fortuna non si sono registrati feriti. Poche ore dopo si è sommato un Daspo a seguito di scontri durante la partita contro il Pescara: un tifoso riminese è stato denunciato per il lancio di materiale pericoloso in occasione dell'ingresso alla struttura sportiva della tifoseria ospite. Il supporter riminese ha innescato un grosso petardo in via Milia, nell'area di sicurezza antistante il settore ospiti determinando una situazione di pericolo per l'incolumità degli altri tifosi, delle forze dell'ordine e degli stewards. Il questore della provincia di Pescara, Carlo Solimene, ha adottato nei suoi confronti il provvedimento interdittivo del divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo) per la durata di anno, notificato il primo febbraio.

Possibili nuovi provvedimenti anche a seguito di episodi accaduti dopo la partita con la Torres, dello scorso 14 gennaio. In quell’occasione, in via Pascoli, durante i tafferugli un’auto dei carabinieri e vari cassonetti dei rifiuti erano stati danneggiati.

L’area attorno allo stadio Neri sarà perciò osservata speciale per il derby. Come verranno monitorate dalle forze dell’ordine anche altri luoghi sensibili, come la stazione ferroviaria di Rimini e le principali vie di accesso che portano allo stadio Romeo Neri.