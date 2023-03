Rimini insieme ad altre 200 città del mondo per un'alleanza sulle politiche alimentari sostenibili

Rimini si allea con oltre 200 città prevenienti da tutto il mondo, da Cagliari a Rio de Janeiro, per un patto internazionale che impegna i singoli Comuni a lavorare per rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile, salvaguardare la biodiversità e lottare contro lo spreco. L’accordo si chiama Milan Urban Food Policy Pact (Mufpp) ed è stato consegnato al Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, nella convinzione che siano proprio gli agglomerati urbani, le metropoli, a doversi fare interpreti della sfida ambientale e del diritto a un’alimentazione sana, capace di ridurre, per quanto possibile, il consumo di risorse.

L’obiettivo del Patto è dunque quello di condividere e mettere insieme conoscenze, esperienze e idee sulle politiche dei sistemi alimentari affinché si possano costruire delle città sempre più sostenibili, inclusive, rispettose del Pianeta.

Una rete urbana virtuosa che si muove all’interno di un quadro d’azione articolato in sei ambiti: governance, mediante interventi come la mappatura delle realtà esistenti sul territorio, lo scambio di informazioni, il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema alimentare locale; diete sostenibili, con attività quali lo sviluppo di linee guida sull’alimentazione sana; giustizia sociale ed economica, che comprende il sostegno alle fasce e la promozione di attività di inclusione sociale come gli orti condivisi; produzione del cibo, con misure di sostegno alla produzione urbana e periurbana, distribuzione del cibo con la pianificazione di sistemi logistici a basso impatto ambientale. Infine, non per importanza, c’è il macro-tema dello spreco alimentare, da arginare attraverso l’adozione di politiche in grado sia di favorire sla diminuzione delle eccedenze e delle perdite lungo la filiera alimentare.

“Essere una città firmataria del Mufpp significa porsi in prima linea per condividere buone pratiche con i colleghi delle altre città del mondo e dare vita a delle partnership costruttive, proficue, volte ad accelerare la transizione verso sistemi alimentari più sostenibili - è il commento dell’Assessora all’Agricoltura e al Patto per il Clima del Comune di Rimini, Francesca Mattei -. Proprio per questo uno degli obiettivi è quello di redigere un documento definitivo, ufficiale, dove siano sottoscritte le diverse azioni trasversali finalizzate a strutturare un regime per un’alimentazione a ridotto impatto ambientale, che soddisfi le linee guida nutrizionali sotto il punto di vista economico, dell’accessibilità e dell’accettabilità culturale. Questo significa dare vita a dei percorsi di sensibilizzazione verso la cittadinanza e le fasce più giovani e attivare metodi di raccolta del cibo che guardino ai bisogni delle classi meno abbienti, permettendo a tutti una dieta equilibrata e ricca di ingredienti nutrienti. Al contempo, vuol dire mettere insieme i diversi attori della catena alimentare - dalle associazioni di categoria, agli agricoltori, passando per operatori del mercato - per strutturare ed escogitare insieme delle formule efficaci sul tema. Lo faremo con un confronto continuo e continuativo con le altre realtà nazionali e internazionali, allo scopo di incrementare il nostro know-how”.