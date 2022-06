Feroce rissa a Borgo Marina, i tre arrestati devastano la camera di sicurezza

Feroce rissa, nel pomeriggio di giovedì, a Borgo Marina con tre persone che sono state arrestate dagli agenti della Municipale. Il putiferio si è scatenato poco prima delle 18 all'altezza della rotatoria di corso Papa Giovanni XXIII e, sul posto, si sono precipitati gli agenti della polizia Municipale e le Volanti della polizia di Stato. La provvidenziale presenza della Locale a poca distanza dal posto, impegnati nel contrasto allo spaccio di droga, ha evitato il peggio ed è stato possibile bloccare i tre facinorosi tutti originari del nordafrica. Ammanettati e arrestati per rissa aggravata, mentre per uno di questi trovato in possesso di uno spray urticante si è aggiunta anche la denuncia per porto illegale di armi. Alla fine nessuno dei partecipanti ha riportato lesioni gravi e sono stati portati nelle camere di sicurezza della Questura dove però gli animi si sono riaccesi con due dei fermati che hanno fracassato l'impianto di areazione. Per questi due si è aggiunta anche la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato. A processo per direttissima venerdì mattina il Giudice ha convalidato l’arresto per tutti e 3, imponendo il divieto di dimora nella provincia di Rimini per i 2 non residenti e la firma giornaliera obbligatoria al terzo, che risulta residente nel territorio riminese. Tutti hanno chiesto i termini a difesa.