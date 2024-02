Ritiro del licenziamento collettivo, i dipendenti che salvarono l'azienda dal fango in cassa integrazione

Buone notizie per i dipendenti della Fontanot, l’azienda che era entrata in liquidazione volontaria. Si tratta di un’impresa specializzata nella produzione di scale. Lo scorso maggio i dipendenti avevano guadagnato gli onori delle cronache, perché avevano aiutato a salvare l’azienda spalando il fango durante l’alluvione. Poi però il subentro di incertezze, timori, culminati con il presidio con i sindacati davanti ai cancelli lo scorso 31 gennaio. Giovedì, 22 febbraio, l’attesa svolta: dopo la trasmissione formale delle richieste del tavolo regionale al Giudice delegato, da parte del Curatore, è stato siglato un accordo che di fatto chiude positivamente la vertenza, con il ritiro del licenziamento collettivo e la richiesta al Ministero della cassa integrazione.

“La tenacia con cui i lavoratori della Fontanot, hanno difeso un loro diritto e la loro dignità, hanno reso possibile il conseguimento di un risultato importante per l’intero sistema economico territoriale – scrivono i sindacati Cgil, Cisl e Uil -. La rete attivata grazie al Patto per il Lavoro ed il Clima della Regione Emilia-Romagna, coordinata dall’assessore Vincenzo Colla, ha determinato una positiva gestione della situazione di crisi; a dimostrazione che con l'azione sindacale e la volontà politica è possibile contrattare tutele sociali che diano risposte ai lavoratori, anche di fronte alla chiusura di un’attività imprenditoriale”.

Queste le parole della presidente dell’assemblea legislativa Emma Petitti: “Saluto positivamente la notizia della definizione dell’accordo che chiude positivamente la vertenza relativa ai 37 lavoratori della Fontanot di Coriano. Il ritiro del licenziamento collettivo e l’attivazione dell’ammortizzatore sociale rappresentano i due elementi positivi dell’accordo che i sindacati avevano chiesto fin dal primo momento. Mi auguro altresì che il risultato ottenuto rappresenti il viatico per una soluzione della crisi ancora più incisiva e ci tengo a ringraziare sentitamente l’assessore regionale Vincenzo Colla (col quale sono rimasta costantemente in contatto) che ha svolto un ruolo fondamentale per l’evoluzione positiva della vicenda. Anche in questa occasione i princìpi cardine del Patto per il Lavoro e il Clima sono stati pienamente affermati”.

Dopo il ritiro del licenziamento collettivo e l’attivazione dell’ammortizzatore sociale per i lavoratori della Fontanot di Coriano, la consigliera provinciale delegata alle Politiche per il lavoro Alice Parma dichiara: "Siamo finalmente di fronte a un bel risultato, frutto del lavoro di squadra tra istituzioni, sindacati e lavoratori, protagonisti di una mobilitazione che ha contribuito in modo sostanziale all'esito positivo della vicenda. Il Patto per il lavoro e il clima della Regione si dimostra una volta di più uno strumento di fondamentale importanza per tutelare l'interesse di tutti. Come Provincia continueremo a fare la nostra parte per le lavoratrici e i lavoratori del territorio".