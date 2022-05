Ritorno all’Astoria: la rinascita dell'ex cinema inizia dalla partecipazione degli studenti

Partire dall’ascolto dei ragazzi, dei più giovani abitanti o fruitori dei servizi del quartiere per dare una nuova vita all'ex cinema Astoria. Per questo, a maggio, il Comune di Rimini è partito con la somministrazione di questionari e l’ascolto delle istanze dei giovani studenti delle scuole partner del progetto “Ritorno all’Astoria”, il Liceo scientifico Einstein e la scuola media Bertola. "La risposta è andata ben oltre le aspettative", fanno sapere dal Comune che ha raccolto 530 questionari e incontrato 275 studenti dagli 11 ai 18 anni.

"Ci hanno raccontato cosa amano fare, gli abbiamo mostrato cosa sono degli Hub culturali e abbiamo immaginato assieme l’Astoria del futuro come spazio capace di rispondere ai loro desideri e interessi - spiegano dal Comune - Sono stati protagonisti del cambiamento e hanno potuto portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale ciò di cui hanno bisogno e cosa vogliono fare la loro comunità".

Chiamata alle proposte e laboratori partecipativi

Ora la seconda fase del progetto prevede la raccolta di proposte di attività che possano rispondere a bisogni e desideri emersi nella fase di ascolto. Questo avverrà attraverso degli incontri di progettazione partecipata che si terranno presso l'Astoria (Via Euterpe 15, Rimini) i lunedì 30 maggio, 6 giugno, 13 giugno dalle ore 18 alle 20. Qui entrano in gioco tutti i cittadini che siano interessati a proporre attività e idee. L'esito degli incontri sarà un calendario condiviso di attività ed eventi per sperimentare l'Astoria come Hub socio culturale a favore della città.

Chi è interessato a prendere parte al processo partecipativo e a proporre la sua idea, può presentare una propria manifestazione di interesse al link https://bit.ly/3smsM1I , entro il 22 maggio 2022, oppure presentarsi direttamente all’Astoria nei giorni 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno dalle 18 alle 20.