Salario minimo, la segretaria alla minoranza interna: "D'accordo, ma secondo le regole democratiche della Cgil"

Si dice favorevole al salario minimo, ma non alle modalità sostenute dalla minoranza interna del sindacato rappresentata da "Le Radici del Sindacato" per ottenerlo. E' quanto dice in replica la segretaria Generale CGIL Rimini Isabella Pavolucci, in replica alla nota della minoranza. Dice Pavolucci: "All’assemblea generale è stato presentato un ordine del giorno da parte dell’area di minoranza Le Radici del Sindacato, che chiedeva l’impegno della struttura territoriale a sostenere un progetto di legge di iniziativa popolare sul salario minimo promosso da alcune forze politiche. Nella stessa relazione introduttiva ho dedicato molte riflessioni sull’opportunità di introdurre anche nel nostro Paese il salario minimo; l’emergenza salariale è un tema dirompente che denunciamo ogni giorno e che è alla base di numerose iniziative di mobilitazione della Cgil".

Ed ancora: "Seppur quindi d’accordo sul tema salario minimo quale principio generale, la quasi totalità dei componenti dell’Assemblea Generale ha votato contraria in quanto l’adesione a sostegno di tale specifico progetto legislativo non è stata al momento discussa ed approvata dall’organismo dirigente della CGIL Nazionale e conseguentemente non ci ha visto partecipi nella costruzione dell’impianto normativo complessivo che va verificato, approfondito e condiviso secondo le regole democratiche della Cgil. Il salario minimo, strettamente legato alla Contrattazione Collettiva Nazionale, è uno degli strumenti utili ad affrontare il tema salariale; occorre altresì introdurre una legge sulla rappresentanza, la validità erga omnes dei CCNL che devono essere rinnovati tutti ( pubblici e privati ), una riforma fiscale giusta e in linea con la nostra Costituzione ( ovvero di segno completamente opposto rispetto al disegno dell’attuale Governo ) nonché contrastare la precarietà del mondo del lavoro".