San Giovanni, lo sport vince ancora: aggiudicata la gestione degli impianti

Grande soddisfazione per l’esito delle gare per la gestione del “Palazzetto dello Sport” e dello “Stadio comunale e campo E. Vanni”, aggiudicati alle società sportive marignanesi. Un’Associazione paritetica tra Nuova Polisportiva A. Consolini asd (la cui sezione volley maschile è appena risultata promossa in serie B) e Polisportiva A. Consolini ssdrl (che milita in serie A2), si è aggiudicata la gestione per le prossime 5 stagioni del “Palazzetto dello Sport” sito in via Fornace Verni. Lo Stadio comunale in via Conca Nuova e il Campo E. Vanni in via Pianventena sono invece stati assegnati a Accademia Marignanese asd. Tutte le società sportive hanno presentato progetti incentrati sullo sport, in particolare rivolgendosi ai più giovani. Gli impianti marignanesi sono pensati per lo sport dei più giovani ed ospitano sia ragazzi e allievi, che squadre che militano nei livelli più alti, quale eccellenza e stimolo per l’avvio allo sport delle nuove generazioni. Entrambi i progetti hanno anche finalità sociali, promuovono la valorizzazione del tempo libero, l’integrazione con la scuola ed il territorio.

“Da sempre l’Amministrazione investe per creare opportunità sportive per i giovani marignanesi. Questo investimento è testimoniato dai complimenti di altre società sportive che affrontano in casa le nostre, e risultano sempre stupite dalla qualità degli impianti e dei servizi offerti. Gli interventi non si fermano: sono già stati aggiudicati i lavori per la nuova area lanci ed il blocco spogliatoi che avranno inizio a breve. Dopo aver sostituito la gran parte dei proiettori luminosi in entrambi gli impianti, nelle prossime settimane sarà completata anche l’illuminazione a led della pista di atletica presso lo Stadio".

Prosegue l'amministrazione: "La collaborazione con le società sportive permette a centinaia di giovani marignanesi di fare sport nel proprio Comune con differenti discipline, sia rivolte alle bambine che ai bambini. Questo ci rende orgogliosi ed è la vera vittoria per l’intera comunità. I risultati sportivi attestano che fare sport a San Giovanni in Marignano rappresenta un’opportunità di crescita personale e atletica: lo dimostra la serie B del volley maschile, la presenza costante della volley femminile in serie A2, i risultati dell’Atletica Leggera che vanno oltre il livello nazionale e quelli che auspichiamo di vedere con il calcio, con la nuova Società che vanta già decenni di impegno sportivo da parte dei soci fondatori. Elemento premiante di entrambi i progetti era promuovere lo sport di base, creare luoghi sani per far crescere i nostri figli, obiettivo raggiunto con successo! Per questo facciamo i migliori auguri di Buon Lavoro alle realtà aggiudicatarie. È chiaro che da parte dell’Amministrazione non mancheranno mai la collaborazione e il confronto, mettendo sempre al centro il futuro dei nostri ragazzi ed il valore educativo e sociale dello sport".