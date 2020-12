Santarcangelo, consegnate 870 borracce in acciaio inox alle scuole

Venerdì mattina in municipio a Santarcangelo l’Amministratore unico di Amir Spa Alessandro Rapone ha consegnato 870 borracce in acciaio inox alla direttrice didattica della scuola media Franchini Giovanna Frisoni, alla presenza della vicesindaca e Assessora all’ambiente Pamela Fussi e all’Assessora alla scuola e ai servizi educativi Angela Garattoni. L’iniziativa, finanziata grazie al bando Atersir per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti, rientra nell’ambito di “Santarcangelo plastic free”, il progetto realizzato dall’ufficio Qualità urbana con l’obiettivo di ridurre il consumo di contenitori plastica monouso, favorire stili di vita ecosostenibili e contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento. Dopo l’installazione dei cinque erogatori di acqua inaugurati la settimana scorsa, la distribuzione delle borracce ai ragazzi delle scuole medie Franchini – che contano 308 studenti alla sede centrale e 527 alla succursale – conclude quindi il progetto “Santarcangelo plastic free” all’interno delle scuole medie della città.