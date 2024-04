Sciopero generale, mobilitazione davanti alla Prefettura. Cgil e Uil: "I numeri ci danno ragione"

Anche a Rimini, davanti alla sede della Prefettura, Cgil e Uil hanno manifestato per lo sciopero generale. A partire dalle 17 molti lavoratori e pensionati hanno deciso di partecipare alla mobilitazione e al presidio. Questi i principali dati registrati dai sindacati sullo sciopero: alle officine manutenzione locomotori l’adesione è pari al 90%, alla Ferretti al 50%, alla Marinelli del 60%, all’Scm di Villa Verucchio all’85%, Scm di Rimini 70%. “I risultati ci danno ragione”, dicono dai sindacati.

Le ragioni dello sciopero erano legate a più temi, dalle morti sul lavoro fino alla giusta riforma fiscale, passando per un nuovo modello sociale di impresa. Alla luce della strage avvenuta alla centrale idroelettrica di Bargi (bacino di Suviana), Cgil e Uil Emilia-Romagna hanno poi esteso per tutta la regione, per tutti i settori economici (pubblici e privati), lo sciopero per l’intero turno di lavoro.