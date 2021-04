Scoperta una truffa nelle vendite piramidali, il blitz nel mezzo della convention aziendale

Al meeting aziendale di martedì mattina, al quale partecipavano oltre un centinaio persone nonostante i divieti per contrastare l'epidemia imposti dalla zona rossa, si sono presentati anche gli inquirenti della Guardia di Finanza che hanno eseguito una perquisizione negli uffici della Insideout, concessionaria di Rimini di Vitha Group Spa. Il blitz è scaturito da un'indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, in cui si ipotizza il reato di truffa ai danni di alcuni dipendenti. Secondo quanto emerso, infatti, sarebbe stata messa in piedi una forma di vendita piramidale vietata dalla legge. Per gli inquirenti a finire raggirati sono stati quattro ragazzi disoccupati che, attratti dall'illusione di diventare dei manager con guadagni altissimi in breve tempo, si erano ritrovati loro stessi a dover acquistare quei beni che avrebbero dovuto vendere spesso dovendo ricorrere anche a dei finanziamenti. Sentendosi raggirati, i quattro si erano rivolti alla Guardia di Finanza per sporgere denuncia. Martedì mattina, quanto le Fiamme Gialle si sono presentate sul posto si sono trovate davanti a una convention aziendale con 150-200 persone assembrate in barba a tutte le regole ed è stato necessario chiedere l'aiuto alla polizia di Stato e all'esercito per identificare tutti i presenti che saranno poi multati con la sanzione da 400 euro. Nel frattempo i militari della Finanza hanno provveduto a sequestrare diverso materiale all'interno degli uffici della Insideout.