Scuola, Bonaccini: "Dal Governo servono più soldi per il trasporto studenti"

Servono più risorse per il trasporto scolastico in vista della ripresa della scuola a settembre. Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Un argomento, quello del trasporto scolastico, su cui "dovremo discutere", ha affermato Bonaccini questa mattina a Omnibus su La7.

Il mese prossimo "vorremmo che tutti gli studenti possibile potessero andare in aula e il trasporto scolastico è decisivo e necessario". In Emilia-Romagna "ci si sta organizzando per fare il meglio possibile, è evidente che servirà un potenziamento, quindi servono dal Governo più risorse per poter garantire i collegamenti". Sulle diverse misure di sicurezza a bordo dei treni, che ha portato a disagi e difficoltà per i viaggiatori, "Boccia ha spiegato molto bene che non impugnerà nessuna ordinanza- ricorda Bonaccini- perché tutto quello che si sta facendo è conforme al decreto che il Governo ha assunto qualche settimana fa".

Per quanto riguarda l'Alta velocità il ministro Speranza e il Governo "hanno deciso una decretazione che io posso comprendere, ma ci sarebbe piaciuto essere informati prima che uscisse", sottolinea ancora il dem.