Scuola, Coriano firma un accordo con le Maestre Pie per potenziare l'offerta formativa

È stata firmata con l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata di Coriano la “Convenzione per l’integrazione ed il miglioramento dell’offerta delle scuola dell’infanzia del territorio comunale” per l’anno scolastico 2020-2021. La convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell’offerta complessiva di scuola d’infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie. In risposta a questa esigenza il Comune di Coriano erogherà ben 6.500,00 euro a sostegno del funzionamento, miglioramento e qualificazione dell’offerta formativa, a vantaggio dell’introduzione di elementi di perequazione tariffaria in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e a favore dell’integrazione scolastica dei bambini disabili. La ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio di previsione 2020-2022 prevedono, euro 3.250,00 sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021.

"La differenziazione delle proposte formative rappresenta un valore, aggiunto per la collettività che va preservato e garantito. Nella caso di Coriano, l'unico ente paritario ha anche un importante valore storico in quanto è stata la prima scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale", afferma Beatrice Boschetti, assessore alle politiche socioeducative.

Il sindaco Domenica Spinelli: "Come amministrazione crediamo nell’importante ruolo degli istituti paritari e particolarmente in questo istituto che conosciamo da vicino e che negli anni ha dimostrato di svolgere un ottimo lavoro per il territorio di Coriano. Siamo certi che l’istituto abbia tutte le potenzialità per usare al meglio questi finanziamenti nel migliorare sempre più l’offerta formativa."