Scuola, quasi tre milioni di euro per lavori di adeguamento sismico

E' di 2,5 milioni di euro l'ammontare per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano triennale provinciale di edilizia scolastica 2018-2020 di Rimini. Le risorse, che arrivano dal ministero, finanzieranno sei interventi di adeguamento sismico e, grazie ai cofinanziamenti comunali, il volume complessivo degli investimenti toccherà quasi 2,9 milioni. Lo fa sapere la Provincia che ha interamente destinato la propria quota di finanziamento, pari al 40% dello stanziamento complessivo, in favore dei Comuni. I lavori potranno essere appaltati solo dopo un ulteriore decreto di assegnazione del ministero dell'Istruzione, atteso entro maggio, si aggiunge.

"Abbiamo dirottato la nostra quota di finanziamento verso i Comuni- sottolinea il presidente della Provincia, Riziero Santi- non tanto perché siamo generosi, ma in base ad un'analisi razionale degli interventi e della programmazione complessiva del territorio". Inoltre, "in base a fonti ministeriali, e così come avvenuto nel 2020, è possibile attendersi un ulteriore scorrimento della graduatoria, sempre per l'annualita' 2020, che conta ancora ben 17 interventi finanziabili rivolti a Scuole del primo e del secondo ciclo". In totale, per la primaria Montefiore Conca sono destinati 447.671 euro (50.000 dal Comune) per la elementare Camerano di Poggio Torriana 400.000 euro (100.000 dal Comune), per la scuola infanzia La Margherita di Santarcangelo di Romagna 300.000 euro (50.000 dal Comune) e per la media Franchini 500.000 (100.000 dal Comune). E ancora, per le elementari Casti e Griffa di Rimini 450.000 euro (50.000 dal Comune) e la media Bertola 391.869 euro (50.000 dal Comune).

(Agenzia Dire)