Servizio civile con il Ceis: a bando undici posti per i giovani

Il Ceis (Centro educativo italo svizzero), in collaborazione con Arci Servizio Civile, partecipa al bando di Servizio Civile Universale, in scadenza il 15 febbraio 2021 alle ore 14. Il Servizio Civile Universale è una esperienza di partecipazione, accessibile ai giovani fra i 18 anni e i 29 non compiuti al momento della presentazione della domanda, che permette di realizzare azioni concrete di assistenza, utilità sociale e promozione culturale, collaborando con gli enti pubblici e privati che operano sul territorio in questi settori. Il Ceis realizza da anni un progetto di Servizio Civile nel quale gli operatori volontari sono chiamati a realizzare attività di tutoraggio scolastico in favore di bambini con disabilità. Oltre ai 6 posti disponibili nella sede di via Vezia, è possibile svolgere servizio presso le cinque scuole comunali dell’infanzia gestite dal CEIS stesso: Al Zgheli a Santa Giustina, Arcobaleno a Rivazzurra, Il Borgo in zona San Giuliano, Il Volo in zona via Pascoli e La Giostra a Rivabella.

Le testimonianze

“Il Ceis è una realtà bellissima, anche e soprattutto per il grande lavoro che al suo interno viene svolto con i bambini disabili, e i volontari in Servizio Civile hanno ogni giorno un ruolo molto importante nel sostenere insegnanti ed educatori in tutto ciò che per essi è necessario – scrive Elena, ex volontaria - Dunque un supporto non solo dal punto di vista prettamente didattico, ma anche per tutto ciò che concerne l’acquisizione delle routine quotidiane, cosa per nulla scontata per questi bambini. Per me tutto questo ha significato non solo l’apprendimento di tantissime conoscenze, anche specifiche, ma soprattutto la scoperta della profonda bellezza che c’è dietro ciascuno di questi bambini che, come ogni persona, è portatore di un’unicità tutta da scoprire”.

Il Servizio Civile nel progetto “La scuola nel villaggio” rappresenta un’esperienza formativa unica nell’ambito educativo e un’importante opportunità per confrontarsi con gli altri, comprendere e condividere.

Un’altra ex volontaria, Martina, evidenzia: “Le soddisfazioni portate dai frutti del mio lavoro sono arrivate piano piano, ma hanno ripagato la fatica. È stato poi molto interessante partecipare a diversi incontri di formazione generale organizzati da Arci Servizio Civile, dove abbiamo incontrato i ragazzi degli altri progetti. Ci siamo confrontati su varie tematiche durante giornate strutturate in modo attivo, attraverso discussioni e lavori di gruppo. Vivere questa esperienza mi è servito per mettermi in gioco, farmi conoscere, conoscere e ascoltare gli altri. Nel complesso il mio servizio civile ha rappresentato una grande occasione di formazione, incontro, partecipazione. Per questo lo consiglierei e lo rifarei volentieri”.

Il progetto

“La scuola nel villaggio” ha una durata di 12 mesi, prevede un impegno medio di 25 ore settimanali e un contributo economico di 439.50 € al mese. La candidatura può essere inviata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it attraverso credenziali SPID di livello 2 di sicurezza. L’avvio del progetto è previsto in primavera.