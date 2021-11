Sette imprenditrici di successo premiate nella giornata contro la violenza sulle donne

Sette donne imprenditrici, sette storie di chi ha lottato per l'indipendenza economica, sette imprese che, nonostante il lockdown e la crisi, sono testimonianza di resilienza e successo. Quella che è tenuta questa mattina, nella sala della Giunta del Comune di Rimini, è stata una premiazione dal grande valore simbolico, a cui ha partecipato la Vice Sindaca con delega alle politiche di genere, Chiara Bellini. Proprio nel giorno contro la violenza sulle donne il Comune di Rimini ha voluto premiare – finalmente in presenza, dopo quella in video collegamento dell'8 marzo - , le imprenditrici riminesi di successo che grazie alla loro sensibilità e al loro impegno in diversi ambiti professionali sono state capaci di offrire servizi diversi, di inventarsi e di innovare, di guardare al futuro con creatività.



Le donne premiate quest’anno sono le stesse imprenditrici indicate dalle associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio, Associazione Albergatori, Confindustria, Confagricoltura e Confcooperative) nel 2020, ma che non avevano potuto ricevere l’attestato a causa della prima ondata di pandemia che aveva impedito, proprio un anno fa, di celebrare l’annuale cerimonia di riconoscimento.

Paola Batani (amministratrice Gruppo “Batani Select Hotels”), Alessia Valducci, (Valpharma International Spa), Eleonora Marino (Konetica SRL nido d’infanzia), Anna Maria Assirelli (Società Agricola F.lli Ricci), Marta Quarantini (Cooperativa Sociale C.E.M.I. Centro di educazione musicale infantile – Metodo Suzuki), Serena Gorini (Immaginazione srl),Valentina Matteo (Mier Concept Place -crafter gallery, bistrot & coworking) sono le sette imprenditrici che operano nel campo del turismo, della medicina, dell’educazione, della musica, dell’agricoltura, dell’arte visiva, dell’artigianato, dei servizi innovativi che, intorno al tema ‘La resilienza dei sogni, capacità e creatività delle donne imprenditrici’, hanno ricevuto il riconoscimento dell’amministrazione. Per alcune imprenditrici hanno ritirato il premio familiari o propri delegati.

“Oggi, giornata internazionale contro la violenza sulle donne – ha detto alle premiate la Vice Sindaca Chiara Bellini - vorrei sottolineare ancora una volta la particolare caparbietà, tenacia, creatività e visione di cui sono capaci le imprenditrici e le lavoratrici. Donne che hanno dimostrato di essere capaci ad aggregare energie, adeguarsi ai cambiamenti, anche quelli più tragici della pandemia, oltre a svolgere faticosamente quell'infinito lavoro di cura quotidiano, verso i figli e verso i genitori. L'indipendenza economica è un passaggio fondamentale nell'autonomia delle donne, ma troppo spesso il mercato del lavoro mette in atto forme più o meno esplicite di discriminazione e violenza. Per questo abbiamo voluto continuare a riconoscere lo spirito d'impresa delle donne in una giornata simbolica, come quella di oggi. Donne che non si arrendono nemmeno davanti alla pandemia. Ecco allora che non potevamo accontentarci di una, già importante, premiazione in video conferenza, come quella dell'8 marzo scorso, ma sentivamo il bisogno di conoscerci e tornare ad incontrarci di persona, riconoscendo il talento e la tenacia di queste sette bellissime storie”.