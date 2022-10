Sfida il caro bollette e inaugura un hotel a 4 stelle. "Inutile piangersi addosso, creiamo la nuova Rimini"

Erano due pensioni, a conduzione familiare, ora diventano un unico hotel a quattro stelle. A Marina Centro, a due passi dal nuovo waterfront. E’ la Rimini che cambia, che si rinnova, che segue le tendenze, che va verso una nuova direzione. A Rimini, terra di hotel e ospitalità (ci sono 1.200 strutture in città), gli alberghi cambiano pelle e si ristrutturano. Ma capita di rado in questo momento, dove regna l’incertezza tra gli albergatori: caro bollette, prodotti che aumentano, mercati strategici come quello russo fermi. Nel cuore di un autunno delle grandi incognite, c’è chi fa tuttavia emergere l’imprenditorialità romagnola: è la storia di Open.Hotel, che ha aperto i battenti mercoledì (12 ottobre), nel giorno in cui si è inaugurato il Ttg, in viale Misurata.

Proprietario e direttore è Maurizio Giuliano. “Una delle due pensioni – racconta – la costruì mio nonno Nello. Dopo quattro anni di lavori e non poche difficoltà siamo pronti”. Un hotel costruito nel cuore di pandemia e crisi economica. Giuliano non è preoccupato di aprire in un momento così complicato: “E’ un salto nel buio, un po’ di timore c’è, ma prevale la fiducia, vogliamo affrontare la situazione con grinta. Questo non è il momento in cui piangersi addosso, bisogna fare un passo in avanti per il futuro”.

A spingere Giuliano ad aprire questo “gioiellino”, dotato di 36 stanze iper moderne, è stato anche il messaggio che sta mandando la città, una Rimini in fermento e in cui pullulano cantieri e progetti. “Credo molto nella riqualificazione di Rimini, gli investimenti sul Parco del Mare stanno alzando il livello della proposta di medio-alto livello. Aprire adesso, e offrire un contributo in questa direzione, ne siamo onorati”, racconta il proprietario.

Giuliano torna a Rimini dopo anni di lavoro all’estero: “Sono stato tanto tempo fuori da Rimini, bisogna fare il salto e rischiare imprenditorialmente. Ora tornerò a fermarmi nella mia città. Prima mi sono occupato di servizi alle imprese di import/export, ho girato molti alberghi e questo mi ha permesso di imparare e conoscere diverse mentalità”.

Viaggio nel nuovo Open.Hotel

Gli ambienti e le 36 camere, uniche ed originali, ognuna differente dall’altra per colori, arredi, disposizione, dimensione, sono inserite in una struttura di quattro piani. Coniugano in un’unica proposta di soggiorno e gestione dell’albergo nuove tecnologie, sostenibilità e grande design italiano ovvero un nuovo concetto di “smart luxury”. Niente a che vedere con il concetto di esclusività, ma più concretamente e inclusivamente una proposta di “lusso della semplicità”, accessibile, trasparente, in grado di rispondere ai nuovi bisogni dell’ospite. Check in e registrazione avvengono anche attraverso device elettronici, con cui accedere anche a ogni servizio dell’albergo, mentre lo Smartphone si trasforma subito nella chiave della propria stanza. Open.Hotel nasce anche da una partnership con Contract Lab, studio di progettazione nato dalla collaborazione tra LAGO, azienda leader nel settore del design e dell’arredamento d’interni, e MAD051, innovativa realtà che seleziona e distribuisce materiali e prodotti per la progettazione di interior.

Progetto contro il caro bollette

Una App controlla h24 ogni tipo di consumo energetico, riducendo a 0 ogni spreco all’interno di ogni ambiente. Fotovoltaico e pompe di calore abbassano impronta, impatto ambientale edificio e costi energia. Nelle cucine e nella zona breakfast e brunch, forni e frigoriferi sono gestibili da remoto e di generazione 4.0.