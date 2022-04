Una sfida epica a colpi di forchetta, ecco chi ha vinto la gara di fronte al piatto di maxi carbonara

Una sfida epica, in stile 'Man vs. Food'... ma questa volta a vincere è stato il cibo. Grande successo per il Carbonara Day organizzato dal Bounty di Rimini. Il 6 aprile di ogni anno è il Carbonara Day: la ricorrenza dedicata ad uno dei piatti di pasta più amati e conosciuti della cucina italiana. Il ristorante di Rimini stavolta ha deciso di fare le cose in grande stile e – accanto alla classica offerta del mercoledì, che permette ai clienti del locale di banchettare con due carbonare al prezzo di una – ha ospitato sul suo palco una battaglia a colpi di forchetta. Al centro del ring tre agguerriti concorrenti, che avevano di fronte a loro una missione quasi impossibile: terminare un chilo della Maxi Carbonara del Bounty nel tempo massimo di 25 minuti. Un'impresa che ha messo a dura prova le mascelle di Maurizio Stumpo (San Marino), Alessandro Bertoli (Rimini), Luigi Mastrangelo (Rimini). Al suono del gong, i tre famelici concorrenti si sono avventati sulle colossali porzioni di spaghetti fumanti, e hanno iniziato a lavorare di forchetta, incitati da un tifo da stadio del pubblico che riempiva il locale. Ciascuno aveva la sua strategia: c'era chi abbondava con le spolverate di formaggio, chi invece alternava bocconi e bicchieri d'acqua. Luigi, fedelissimo del Bounty e fan sfegatato della carbonara, si è dimostrato fin da subito il più affamato di tutti, mettendo pressione agli altri sfidanti. Allo scadere dei 25 minuti, però, nessuno di loro è riuscito a terminare il piatto. Tutti si sono dovuti arrendere alla mastodontica carbonara. Meglio di tutti ha fatto proprio Mastrangelo, arrivato a divorare tre quarti della sua razione. A tutti loro sono andati comunque gli applausi del pubblico per la tenacia e l'appetito dimostrato.

Le iniziative del Bounty, però, non si fermano qui. La carbonara da anni infatti è in assoluto il piatto più venduto e gettonato della Nave del Divertimento riminese. Ecco perché lo staff del locale ha deciso di lanciare una speciale promozione, attiva tutti i mercoledì, così da offrire a quanti più buongustai possibili l'opportunità di banchettare con la sua leggendaria pasta. Per usufruire della promozione basterà comunicare, al momento dell'ordinazione, la parola d'ordine al cameriere: “carbonaraday”. Al tavolo come per incanto arriveranno due porzioni di carbonara... al prezzo di una.