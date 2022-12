La solidarietà di Arop e Novomatic, donati nuovi strumenti al reparto di Oncoematologia pediatrica

Arop scende in campo per fornire al personale medico e infermieristico tecnologie all’avanguardia per il miglioramento dei servizi ospedalieri. Nella giornata di giovedì (15 dicembre), Arop, con il prezioso contributo di Novomatic, ha donato uno strumento importantissimo al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Si tratta di una strumentazione che permetterà di effettuare molti interventi senza dovere spostare i piccoli pazienti in altre strutture ospedaliere.

“La qualità delle cure – ha dichiarato Roberto Romagnoli, Presidente di Arop - passa dalla profonda collaborazione e interazione tra i diversi reparti e la chirurgia pediatrica è elemento importantissimo in alcuni passaggi dei protocolli dell'oncologia pediatrica. Desidero ringraziare anche l’azienda Novomatic per la sensibilità dimostrata in questi anni relativamente alle esigenze del reparto di oncoematologia pediatrica”.

Arop è l’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche e l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’evento rientra nell’ambito delle tante iniziative che Arop organizza per dare un sostegno concreto alle famiglie che vivono situazioni difficili come quello della malattia.

In questi giorni presso Casa Arop è possibile scegliere tra un’ampia proposta di prodotti e idee regalo (tutti del territorio) - dal vino, liquori, biscotti, oggetti per la casa, profumi, abiti e tanto altro - il cui ricavato andrà a favore dell’Associazione stessa.