Sportelli micologici, apertura sospesa lunedì: possibile consulenza telefonica con gli esperti dell'Ausl

Lunedì 11 dicembre l'apertura degli sportelli micologici dell'AuslRomagna (Cesena, Forlì, Ravenna, San Piero in Bagno, Faenza, Bagnacavallo, Riccione, Novafeltria e Montecopiolo) verrà sospesa, ad eccezione dello sportello di Ravenna che rimarrà aperto, solo nella giornata di lunedì, dalle ore 9 alle ore 10, in via Fiume Abbandonato 134. Rimarrà, comunque, la possibilità di ricevere la consulenza micologica, solo ed esclusivamente previo appuntamento, con gli Ispettori Micologi di ogni ambito territoriale, che sono contattabili telefonicamente.

• Cesena 0547352079

• Forlì 0543733585

• Bagnacavallo 0545283055

• Faenza 0546602503

• Ravenna 0544286698

• San Piero in Bagno 0547352079

• Rimini 0541707290

• Riccione 0541707290

• Novafeltria 0541707290

• Montecopiolo 0541707290