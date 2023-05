Stadio Neri: arrivano i tir di Vasco Rossi, ma il focus è sul futuro. "Spostiamo la curva sulla pista d'atletica"

Mentre allo stadio Romeo Neri fanno capolino i primi tir per l’allestimento della location in vista del concerto di Vasco Rossi, il futuro dell’impianto sportivo approderà tra i banchi del consiglio comunale. L’appuntamento è per la seduta tematica in agenda nella giornata del 18 maggio. Sull’argomento sono attesi diversi interventi dei consiglieri comunali, tra chi propone di dedicare il Romeo Neri alla sola pratica del calcio e chi si immagina delle modifiche per migliorare i servizi e la visibilità a favore del pubblico.

In particolare la consigliera Gloria Lisi, già vicesindaca durante il mandato Gnassi, oggi tra i banchi dell’opposizione, propone di realizzare una curva Est in tubulari di ferro della capienza di circa 1.100 spettatori, che andrebbe a ridosso del campo da calcio eliminando lo spazio oggi dedicato alla pista di atletica. “La proposta di delibera - spiega Gloria Lisi -, viene presentata a seguito delle numerose richieste per una riqualificazione dello stadio Romeo Neri che possa rispondere in maniera più incisiva alle necessità del calcio cittadino. E’ di dominio pubblico il fatto che ormai da anni i tifosi del calcio chiedono a gran voce uno spostamento della Curva Est che possa essere più vicina al campo da gioco in maniera da avere una maggior visibilità da parte del pubblico e un maggior “effetto tifo” da parte dei tifosi della Rimini Calcio”.

“E’ evidente che uno spostamento definitivo sia vincolato a un altrettanto spostamento della pista d’atletica presente nell’impianto che da più parti viene auspicato – aggiunge -. Uno spostamento che deve necessariamente passare per un’area idonea all’atletica leggera (Ex Caserma Giulio Cesare - Parco della pace alle Celle/area a fianco dei campi da baseball a Rivabella). La proposta è quella di seguire il modello di stadio della Paganese”.

Sul tema interviene anche il consigliere Matteo Angelini (3V): “Ora l’appuntamento è per il consiglio tematico sul Romeo Neri del prossimo 18 maggio in cui, con diversi ordini del giorno, noi dell’opposizione mostreremo come tra il non fare nulla e il fare tutto, di possibilità per fare qualcosa ce ne sono un’infinità, con serietà e buon senso, e non sarà una vetrina per il sindaco per uscirne bene e dire quante cose belle hanno fatto per la città, sarà una resa dei conti davanti a tutta la città, speriamo solo che poi non ci faccia fare una retata come accaduto con i ragazzi della curva est solo per aver osato mettere in discussione il suo operato e la sua autorità”.