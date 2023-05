La storia del Cocoricò diventa un film, la leggenda della Piramide pronta al debutto sul grande schermo

Per Cocoricò Tapes è arrivato il momento del debutto sul grande schermo. Il film di Francesco Tavella prodotto da La Furia Film (Cesena) e Sunset Produzioni (Forlì), e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è stato selezionato alla 59esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (Pesaro Film Festival), evento di riferimento per il mondo del cinema e per le opere prime. L’anteprima mondiale ad accesso libero e gratuito sarà domenica 18 giugno, ore 21,30 in Piazza del Popolo a Pesaro alla presenza del regista, del cast tecnico e artistico.

Un nuovo traguardo, dunque, per Cocoricò Tapes che, dopo una campagna di crowdfunding ampiamente sostenuta da una platea di donatori e donatrici, ora si prepara a iniziare il suo percorso festivaliero e nelle sale per incontrare pubblici di tutta Italia.

Cocoricò Tapes nasce dal ritrovamento casuale di Vhs contenenti immagini inedite e amatoriali degli anni ‘90, racconta il tempio della musica techno, il suo valore culturale, sociale, politico, e la generazione che l’ha vissuto. Attraverso la combinazione di un vasto repertorio di materiali d’archivio inediti con interviste ad alcuni volti protagonisti di quel periodo, Cocoricò Tapes ci riporta dentro la Piramide, mettendo in luce la sua natura di luogo di espressione artistica, politica e sociale in grado di riunire persone da ogni angolo di Paese. Un contenitore di desideri, speranze e sogni di un’intera generazione.

Ma come ha fatto il Cocoricò a diventare una delle discoteche più famose d’Europa, tanto da essere invitata a rappresentare l’Italia alla Love Parade del 1996? È il 1993 quando Loris Riccardi diventa Art Director del Cocoricò. La sua direzione trasforma la discoteca da classica sala da ballo a luogo di provocazione e riflessione dove celebrare la diversità come valore aggiunto. È infatti il contesto storico culturale, presente nel film, a ispirare le scelte artistiche e a trasformare la Piramide del Cocoricò in un simbolo.

Non un documentario tradizionale ma un viaggio nel flusso di sensazioni ed emozioni figlie di quegli anni, rievocato dalle testimonianze dei protagonisti del tempo in interviste inedite. Infatti, a condurci in questo viaggio saranno le parole di oggi o di allora di Loris Riccardi, storico Art Director della discoteca, del direttore Renzo Palmieri, dei Pr Silvia Minguzzi e Giuseppe Moratti, di Nicoletta Magalotti aka NicoNote, madrina della sala morphine, e del Principe Maurice, il performer per eccellenza.

“Sin da subito la cosa che più mi ha interessato è stata quella di parlare attraverso il Cocoricò degli anni 90 e della generazione che li ha vissuti. Per far ciò ho deciso di utilizzare il più possibile gli archivi originali di quel periodo. In questo modo, si è evitato l’effetto nostalgia dando invece spazio a testimonianze originali e non influenzate dal passare del tempo. L’obiettivo principale è stato quello di creare un flusso visivo e sonoro capace di riportarci indietro negli anni, e far sì che ognuno possa rivivere attraverso il film le proprie personali emozioni legate a quel decennio , ma anche dare a chi il Cocoricò e gli anni 90 non li ha vissuti l’occasione di conoscerli” spiega Francesco Tavella, regista.

Cocoricò Tapes è un documentario indipendente scritto da Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e la musica di Matteo Vallicelli. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare e diffondere la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger. Un film, dunque, supportato dal basso che ha appassionato e incuriosito generazioni diverse ancor prima del suo debutto, generazioni che il Cocoricò l’hanno vissuto e che sono arrivate dopo.

Il Pesaro Film Festival sarà il punto di inizio del tour che porterà Cocoricò Tapes in giro per le arene estive e per le sale italiane. Il calendario delle proiezioni sarà disponibile prossimamente online sul sito e sui canali social del film.