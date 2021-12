Gli studenti diventano protagonisti al Mercato coperto

Banchetti colorati trovano spazio in questi giorni in piazza del Mercato Coperto e nel piazzale di via Po. Sono gli allestimenti proposti dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto comprensivo di Cattolica con lavoretti realizzati per sostenere le attività scolastiche e per beneficenza. In particolare sino al 17 dicembre, tra le 9,30 e le 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00, in piazza Mercato si potranno incontrare le bambine, i bambini e le insegnanti della 5B del plesso Repubblica. Sempre sino al 17 dicembre, tra le 9,30 e le 12, nel piazzale di via Po ad esporre le loro opere artigianali saranno le alunne e gli alunni di quinta del plesso di Torconca accompagnati dagli insegnanti.

Gli appuntamenti sono promossi dall'istituto comprensivo di Cattolica e sostenuti convintamente dall’amministrazione comunale di cui è parte l'assessorato alla scuola e politiche educative retto da Federico Vaccarini. Quest'ultimo ha fatto visita, ieri, ai bambini in piazza Mercato e stamani, congiuntamente all'assessora e vicesindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, si è recato in via Po. Il plesso di Torconca, infatti, viene cogestito dalle due amministrazione e ospita alunne ed alunni provenienti da entrambi i comuni. "Un ulteriore esempio di raccordo - sottolinea l'assessore Federico Vaccarini - tra le attività della scuola e quelle svolte sul territorio che forniscono alle alunne e agli alunni di confrontarsi con esperienze reali della vita di tutti i giorni. Un arricchimento per la comunità ad opera di bambini e bambine che intendiamo coinvolgere nel loro essere cittadini protagonisti del presente e di questo ringrazio tutti gli insegnanti che con grande premura sanno essere un'ottima guida per loro. Vi invitiamo ad andare a trovarli perché sapranno trasmettervi il loro entusiasmo ed al tempo stesso avrete l'occasione di contribuire ad una buona causa".