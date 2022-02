Studenti e Polizia locale in go-kart per insegnare educazione e sicurezza stradale

Nell'ambito del progetto di Rigenerazione urbana, l'amministrazione comunale marignanese ha pianificato degli interventi anche in ambito di sicurezza e educazione stradale. Attori del progetto, nel vero senso della parola, sono gli agenti del comando di Polizia locale marignanese, da sempre attivi sul tema della sicurezza stradale, che fin da subito hanno offerto la loro massima disponibilità per realizzare questa campagna di sensibilizzazione. Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di alcuni spot per ricordare e condividere comportamenti rispettosi delle norme del Codice della strada. I video trattano di diverse tematiche, in particolare: l'uso delle rotatore e le modalità di circolazione, il trasporto sicuro dei bambini su motocicli ed automobili, la circolazione dei ciclisti, il divieto di abbandono dei rifiuti lungo le strade e la conseguente attività della Polizia locale.

Un'attività di comunicazione, quella organizzata dall'amministrazione comunale in sinergia con il comandante Claudio Battazza, che si va ad inserire nel solco ormai trentennale di promozione della Sicurezza ed educazione stradale, in collaborazione con le scuole marignanesi “che rappresenta da sempre un fiore all’occhiello dell’attività della Polizia locale, permettendo importanti risultati in tema di consapevolezza e divulgazione delle informazioni – affermano il sindaco Daniele Morelli e l'assessore alla Polizia locale Nicola Gabellini -. Con questi video, oltre a sensibilizzare su comportamenti corretti da mettere in atto, si intende fare conoscere ai cittadini le tante mansioni della Polizia locale così da farsi più vicini alla cittadinanza stessa”.